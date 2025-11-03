أطعمة يومية تمهد الطريق للإصابة بالنوبات القلبية

مخاطر أمراض القلب لا تأتي دائما من الأطعمة الدسمة أو الوجبات السريعة فحسب، بل من أطباق يومية نستهلكها دون انتباه.

فبينما تمر الأعراض القلبية في أغلب الأحيان بهدوء وبلا مؤشرات واضحة، تعمل بعض الأطعمة على إضعاف الشرايين ببطء، حتى تقع الأزمة القلبية فجأة ودون إنذار.

يحذر الدكتور سوميت كاباديا، جراح الأوعية الدموية، من أن “الطعام المريح” الذي نلجأ إليه في نهاية يوم طويل، قد يكون أخطر مما نعتقد، ويؤكد أن الخطر الحقيقي يكمن في الاعتياد اليومي لا في الإفراط العارض وفقا لما نشر على "تايمز أوف انديا"

الأطعمة التي يعتبرها البعض آمنة من المعلبات إلى المخبوزات والمشروبات الغازية ترفع ضغط الدم وسكر الدم وتؤجج الالتهابات في الشرايين، حتى دون أن نشعر.

1. الأطعمة المصنعة عدو متخفي في كل وجبة

تحتوي النقانق، والسلامي، والكباب، وكاري اللحم على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة الالتهابات الداخلية.

تراكم الكوليسترول مع الوقت يضيق مجرى الدم، بينما يرفع الملح ضغطه بهدوء قاتل.

2. مأكولات الشارع المقلية.. نكهة لذيذة بثمن باهظ

السمبوسة والبطاطس المقلية أطباق لا تقاوم، لكنها غالبًا تطهى بزيوت مُعادة الاستخدام تنتج دهونًا متحولة هي الأخطر على الإطلاق.



تسرع هذه الدهون انسداد الشرايين وتضاعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية، حتى لدى الشباب الأصحاء، وفق تحذيرات الطبيب.

3. الكربوهيدرات المكررة

الخبز الأبيض، والبسكويت، والمعجنات، والفطائر المصنوعة من الدقيق ترفع سريعا مستويات السكر في الدم وتسبب التهاب مزمن

هذه التقلبات تمهد الطريق لمقاومة الأنسولين وتكوّن اللويحات الغنية بالكوليسترول داخل الشرايين.



4. المشروبات المحلاة والعصائر المعلبة

المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعبأة من أكثر مسببات اضطراب نظم القلب وارتفاع الدهون الثلاثية.



دراسات عدة ربطت بين الاستهلاك اليومي لهذه المشروبات والوفاة القلبية المفاجئة، نتيجة الضغط المستمر على القلب والأوعية الدموية.

5. الملح الزائد القاتل المتخفي في المخللات والوجبات الخفيفة

المخللات، ورقائق البطاطس، والوجبات المالحة تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم.



يؤدي الإفراط فيها إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

6. الأطعمة فائقة المعالجة

المعكرونة سريعة التحضير، والصلصات المعلبة، والكاري الجاهز مليئة بالدهون والسكريات والمواد الحافظة.



تشير الأبحاث إلى أن كل حصة إضافية من هذه الأطعمة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7%، وهو رقم كفيل بدق ناقوس الخطر.

