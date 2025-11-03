الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أطعمة يومية تمهد الطريق للإصابة بالنوبات القلبية

أمراض القلب،فيتو
أمراض القلب،فيتو

 مخاطر أمراض القلب لا تأتي دائما من الأطعمة الدسمة أو الوجبات السريعة فحسب، بل من أطباق يومية نستهلكها دون انتباه.

 فبينما تمر الأعراض القلبية في أغلب الأحيان بهدوء وبلا مؤشرات واضحة، تعمل بعض الأطعمة على إضعاف الشرايين ببطء، حتى تقع الأزمة القلبية فجأة ودون إنذار.

يحذر الدكتور سوميت كاباديا، جراح الأوعية الدموية، من أن “الطعام المريح” الذي نلجأ إليه في نهاية يوم طويل، قد يكون أخطر مما نعتقد، ويؤكد أن الخطر الحقيقي يكمن في الاعتياد اليومي لا في الإفراط العارض وفقا لما نشر على "تايمز أوف انديا"

الأطعمة التي يعتبرها البعض آمنة من المعلبات إلى المخبوزات والمشروبات الغازية ترفع ضغط الدم وسكر الدم وتؤجج الالتهابات في الشرايين، حتى دون أن نشعر.

 

1. الأطعمة المصنعة عدو متخفي في كل وجبة

تحتوي النقانق، والسلامي، والكباب، وكاري اللحم على نسب مرتفعة من الدهون المشبعة والصوديوم، ما يؤدي إلى تصلب الشرايين وزيادة الالتهابات الداخلية. 

تراكم الكوليسترول مع الوقت يضيق مجرى الدم، بينما يرفع الملح ضغطه بهدوء قاتل.

 

2. مأكولات الشارع المقلية.. نكهة لذيذة بثمن باهظ

السمبوسة  والبطاطس المقلية أطباق لا تقاوم، لكنها غالبًا تطهى بزيوت مُعادة الاستخدام تنتج دهونًا متحولة هي الأخطر على الإطلاق.


تسرع هذه الدهون انسداد الشرايين وتضاعف خطر الإصابة بالنوبات القلبية، حتى لدى الشباب الأصحاء، وفق تحذيرات الطبيب.

3. الكربوهيدرات المكررة

 

الخبز الأبيض، والبسكويت، والمعجنات، والفطائر المصنوعة من الدقيق ترفع سريعا مستويات السكر في الدم وتسبب التهاب مزمن

هذه التقلبات تمهد الطريق لمقاومة الأنسولين وتكوّن اللويحات الغنية بالكوليسترول داخل الشرايين.


4. المشروبات المحلاة والعصائر المعلبة

 المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعبأة من أكثر مسببات اضطراب نظم القلب وارتفاع الدهون الثلاثية.


دراسات عدة ربطت بين الاستهلاك اليومي لهذه المشروبات والوفاة القلبية المفاجئة، نتيجة الضغط المستمر على القلب والأوعية الدموية.

 

5. الملح الزائد القاتل المتخفي في المخللات والوجبات الخفيفة

المخللات، ورقائق البطاطس، والوجبات المالحة تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم.


يؤدي الإفراط فيها إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم، ما يزيد احتمال الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 

6. الأطعمة فائقة المعالجة

المعكرونة سريعة التحضير، والصلصات المعلبة، والكاري الجاهز مليئة بالدهون والسكريات والمواد الحافظة.

أسباب احتباس السوائل في الجسم وأفضل الأطعمة الطبيعية التي تساعد على التخلص منه

دراسة حديثة تربط بين الأطعمة المصنعة وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة


تشير الأبحاث إلى أن كل حصة إضافية من هذه الأطعمة قد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7%، وهو رقم كفيل بدق ناقوس الخطر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزمة القلبية ارتفاع ضغط الدم الاطعمة الدسمة أعراض القلب احتباس السوائل البطاطس المقلية الأوعية الدموية العصائر المعلبة المشروبات المحلاة المشروبات الغازية انسداد الشرايين تراكم الكوليسترول تصلب الشرايين رقائق البطاطس سرطان الرئة مستويات السكر في الدم مشروبات الطاقة

مواد متعلقة

سيارات إسعاف بورش كايين فارهة بحفل المتحف المصري الكبير تشعل الجدل، والرعاية الصحية ترد

هيئة الدواء: مصر تضم 179 مصنعا للأدوية و150 للمستلزمات الطبية

وزير الصحة يبحث آليات تطوير المنظومة الصحية الرقمية

وزير الصحة: تشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية

انطلاق خدمات الكشف الطبي للحجاج بمستشفيات المؤسسة العلاجية

الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائرًا

الصحة تطلق أول برنامج لتأهيل مسئولي إشراك المرضى

الصحة: اعتماد أول لجنة بحث علمي في الشرق الأوسط لمراجعة الأبحاث على الإنسان إلكترونيًا

الأكثر قراءة

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

البابا يوساب الأول، ذكرى رجل الصلاة والعجائب

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

أطعمة يومية تمهد الطريق للإصابة بالنوبات القلبية

بشير التابعي: زيزو يتعرض لضغط رهيب والأهلي سيظهر بشكل مختلف في السوبر

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

10 جنيهات انخفاضًا للتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية