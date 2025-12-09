وصفة طبيعية تساعد في علاج الإمساك وتنظيم عمل الجهاز الهضمي

18 حجم الخط

الإمساك من الاضطرابات الهضمية الشهيرة التي تنتشر في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار نتيجة العادات الغذائية الخاطئة.

والإمساك له مضاعفات خطيرة على الصحة العامة والجهاز الهضمي بشكل خاص، لذا يبحث مرضى الإمساك دائمًا عن حلول فعالة للقضاء عليه.

أهمية الخميرة في علاج الإمساك

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن الإمساك للأسف أصبحت شكوى العصر الشهيرة بين الكبار والصغار لأننا لا نأكل بالشكل الصحيح الذي يحافظ على نظام الجهاز الهضمي، لذا يعاني العديد من الأشخاص من الإمساك.

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك وتنظيم الهضم

وأضاف نزيه، أن هناك أفضل علاج للتخلص من الإمساك الخميرة البيرة لأنها غنية بنسبة عالية من البروبيوتك اى البكتيريا النافعة التي لها أهمية كبيرة فى عمل الجهاز الهضمي فهى تنظم حركة الهضم وتعالج الإمساك وتعزز الصحة العامة وتقوى المناعة وتقاوم جميع الأمراض.

مكونات الوصفة:

قطعة خميرة بيرة

كوب لبن دافئ بدرجة حرارة 40 درجة أو يعرف ب"دمعة العين" اى ليس بارد لأنه يجعل الخميرة لا تعمل وليس ساخن لأنه يفسد الخميرة.

الطريقة:

نضع قطعة الخميرة فى كوب ونقلب جيدا بالملعقة حتى تذوب.

ثم نضيف لها اللبن الحليب ونقلب جيدًا.

ثم نغطي الكوب لمدة 10 دقائق لنلاحظ أن الخليط عليه فقاقيع.

ثم يتم تناول الكوب بعدها ويجب أن يكون ذلك ليلًا قبل النوم.

وهذا الخليط غنى بالبروبيوتك الذى ينظم حركة الهضم ويعالج الإمساك، وتناول قبل النوم يساعد على النوم الهادئ ويتم دخول الحمام في الصباح.

بينما عند تناوله في أول اليوم يسبب دخول الحمام طوال اليوم، لذا من الأفضل تناوله قبل النوم.

