الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

وصفة طبيعية تساعد في علاج الإمساك وتنظيم عمل الجهاز الهضمي

الإمساك، فيتو
الإمساك، فيتو
18 حجم الخط

الإمساك من الاضطرابات الهضمية الشهيرة التي تنتشر في وقتنا الحالي بين الكبار والصغار نتيجة العادات الغذائية الخاطئة.

والإمساك له مضاعفات خطيرة على الصحة العامة والجهاز الهضمي بشكل خاص، لذا يبحث مرضى الإمساك دائمًا عن حلول فعالة للقضاء عليه.

 

أهمية الخميرة في علاج الإمساك

ويقول الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية، إن الإمساك للأسف أصبحت شكوى العصر الشهيرة بين الكبار والصغار لأننا لا نأكل بالشكل الصحيح الذي يحافظ على نظام الجهاز الهضمي، لذا يعاني العديد من الأشخاص من الإمساك.

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك 
وصفة طبيعية لعلاج الإمساك

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك وتنظيم الهضم

وأضاف نزيه، أن هناك أفضل علاج للتخلص من الإمساك الخميرة البيرة لأنها غنية بنسبة عالية من البروبيوتك اى البكتيريا النافعة التي لها أهمية كبيرة فى عمل الجهاز الهضمي فهى تنظم حركة الهضم وتعالج الإمساك وتعزز الصحة العامة وتقوى المناعة وتقاوم جميع الأمراض.

مكونات الوصفة:

قطعة خميرة بيرة

كوب لبن دافئ بدرجة حرارة 40 درجة أو يعرف ب"دمعة العين" اى ليس بارد لأنه يجعل الخميرة لا تعمل وليس ساخن لأنه يفسد الخميرة.

الطريقة:

  • نضع قطعة الخميرة فى كوب ونقلب جيدا بالملعقة حتى تذوب.
  • ثم نضيف لها اللبن الحليب ونقلب جيدًا.
  • ثم نغطي الكوب لمدة 10 دقائق لنلاحظ أن الخليط عليه فقاقيع.
  • ثم يتم تناول الكوب بعدها ويجب أن يكون ذلك ليلًا قبل النوم.
  • وهذا الخليط غنى بالبروبيوتك الذى ينظم حركة الهضم ويعالج الإمساك، وتناول قبل النوم يساعد على النوم الهادئ ويتم دخول الحمام في الصباح.
  • بينما عند تناوله في أول اليوم يسبب دخول الحمام طوال اليوم، لذا من الأفضل تناوله قبل النوم.
txt

هيئة الدواء تقدم روشتة للوقاية من الإمساك، تعرف عليها

txt

نصائح مهمة من معهد التغذية للحامل لتفادي الإمساك بطريقة آمنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمساك علاج الإمساك وصفة طبيعية لعلاج الإمساك الجهاز الهضمي الخميرة صحة الصحة الدكتور مجدي نزيه

مواد متعلقة

أسباب الإمساك لدى الأطفال وكيفية علاجه بالمنزل

أكلات تمنع الإمساك وتحسّن حركة الأمعاء خلال يومين، تعرفي عليها

سبب رئيسي فى دهون البطن، أسباب الإمساك وطرق علاجه

أسباب الإمساك ومخاطره و7 طرق فعالة لعلاجه

الأكثر قراءة

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

صرخات خلف الأبواب المغلقة، 4 قصص لقتل الزوجات في المنوفية

الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية

استدعاء مجري التحريات بواقعة طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads