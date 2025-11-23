الإثنين 24 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

سبب رئيسي فى دهون البطن، أسباب الإمساك وطرق علاجه

الإمساك
الإمساك
أسباب الإمساك، الإمساك من الاضطرابات الهضمية الشهيرة التى يصاب بها الكبار والصغار وللاسف له مخاطر عديدة لذا يجب الاهتمام بعلاجه.

وأسباب الإمساك، عديدة وللأسف معظمها مرتبط بالعادات الغذائية والحياتية الخاطئة، ويحرص المرضى عادة على سرعة العلاج لتجنب مخاطره.

مخاطر الإمساك على الصحة 

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الإمساك يزيد محيط البطن ويزيد الوزن على الميزان بسبب الانتفاخ واحتباس السوائل والالتهاب الخفيف الذى يسببه الإمساك، حتى لو السعرات الحرارية ثابتة.

وأضاف مسعد، أن بقاء البراز بالأمعاء يسحب الماء ويجعله أصلب، فتزيد صعوبة الإخراج وتزداد الرغبة فى تناول الطعام وتضعف حركة الجسم، والنتيجة عدم امتصاص الجسم العناصر الغذائية الموجودة في الطعام بشكل جيد، كما أن الميتابوليزم يقل، ويحدث تراكم للدهون تدريجي.

أسباب الإمساك وطرق علاجه 
أسباب الإمساك وطرق علاجه 

أسباب الإمساك 

وتابع، أن من الأسباب الشائعة للامساك:-

  • قلة السوائل.
  • قلة الحركة.
  • تجاهل الرغبة في دخول الحمام.
  • تغير الروتين والسفر.
  • بعض الأدوية.
  • قصور الغدة الدرقية.
  • كثرة شرب الكافيين.

 الأساسيات اليومية لحل مشكلة الامساك

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أن من طرق علاج الإمساك:-

  • الابتعاد عن الألياف النيئة تماما أثناء مشكلة الإمساك مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرنب والبروكلى وغيرها.
  • شرب مياه كافية.
  • البعد عن الكافيين للحفاظ على ليونة البراز وتقليل الانتفاخ.
  • التحرك يومي سواء بالمشي أو ممارسة التمارين الخفيفة لتحسين حركة القولون.
  • ثبت “روتين الحمام” بعد الإفطار على سبيل المثال ولا تتجاهل الرغبة في التبرز.
  • منع تناول الزبادى والالبان فى تلك الفترة.
  • خفض تناول المقليات واللحوم المصنعة والكربوهيدرات المكررة التي قد تبطئ حركة المعدة.

 أثر علاج الإمساك على الدهون والوزن

وأضاف اخصائي التغذية، أن انتظام الإخراج يقلل الانتفاخ واحتباس السوائل، ويخفف الشهية، ويسهل الالتزام بالحركة والغذاء المنظم، ومع الوقت يدعم خفض دهون البطن، فالإمساك من الأسباب الرئيسية فى عدم نزول الوزن أثناء رحلة إنقاص الوزن.

أسباب الإمساك ومخاطره و7 طرق فعالة لعلاجه

10 أصناف اختار ما يناسبك، علاج الإمساك المزمن بالأعشاب الطبيعية

