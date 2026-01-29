الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزارة المالية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة

مزاد علني لبيع سيارات
مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة
18 حجم الخط

أعلنت  وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن عقد مزاد علني كبير لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة.

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة

وأوضحت الهيئة أن المزاد يشمل سيارات، موتوسيكلات، تروسيكلات، تكاتك، سيارات بيك أب وملاكي، ومعدات وقطع غيار، إلى جانب بضائع جمركية متحفظ عليها، واردة من جمرك الإسكندرية، مطروح، والدخيلة.

وبحسب الإعلان، تُعقد جلسة يوم 4 فبراير 2026 لبيع مركبات نفايات تشمل سيارات وموتوسيكلات ومركبات بموديلات وماركات مختلفة، وجلسة يوم 5 فبراير 2026 لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة، تشمل أدوات كهربائية، أجهزة منزلية، مستلزمات مكتبية، ملابس، مهمات، وأصناف أخرى.

وأكدت الهيئة أن البيع يتم طبقًا للشروط والكراسات المحددة، مع إتاحة المعاينة للمشاركين قبل موعد المزاد، وسداد تأمين دخول المزاد وفق القواعد المعلنة.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التوجه لمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على كراسة الشروط والاستعلام عن تفاصيل المزاد ومواعيد المعاينة.

وأشارت إلى أن حضور المزاد يتطلب تأمين دخول يتم سداده وفقًا للشروط المعلنة، مع الالتزام بكراسة الشروط المتاحة من مقر الهيئة.

وأكدت أن المزاد يأتي في إطار جهود الدولة للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع إتاحة فرص متكافئة للمشاركين.

وللاستعلام، دعت الهيئة الراغبين إلى التواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة المالية مزاد علني مزاد علني لبيع سيارات الهيئة العامة للخدمات الحكومية

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة

وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية

حالات رد الضريبة على القيمة المضافة وضوابطها

نائبا وزير المالية في اليوم العالمي للجمارك: تعزيز جهود خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

رجال الأعمال تبحث مع وفد «زونجولداك» فرص جذب الاستثمارات التركية في 10 مجالات صناعية

ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش بجمارك نويبع

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

صورة مع الإمام، رسالة حب من زوار معرض القاهرة للكتاب للشيخ أحمد الطيب

تدقيق ومتابعة، تعرف على آخر مستجدات نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026

العقارات تتصدر، تعرف على أكثر 9 قطاعات نشاطا في ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

قناة السويس: السفينة الغارقة "FENER" تقع خارج الولاية القانونية للقناة

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

موهبة لا تهدأ .. الأزمات تلاحق إمام عاشور

خدمات

المزيد

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار مواد التشطيب اليوم الخميس

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم الخميس 29-1-2026

سعر كيلو السكر المعبأ اليوم الخميس بالأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا أكل التين في المنام وعلاقته بقرب عودة شخص غائب

ليلة البراءة، تعرف على فضل من أحيا ليلة النصف من شعبان

هدية مجلة الأزهر "تحفة الحبيب"، قراءة معاصرة لآيات القرآن الكريم مع الأحاديث الصحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية