وزارة المالية تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة المالية، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية – الإدارة المركزية للمبيعات، عن عقد مزاد علني كبير لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة.

مزاد علني لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة

وأوضحت الهيئة أن المزاد يشمل سيارات، موتوسيكلات، تروسيكلات، تكاتك، سيارات بيك أب وملاكي، ومعدات وقطع غيار، إلى جانب بضائع جمركية متحفظ عليها، واردة من جمرك الإسكندرية، مطروح، والدخيلة.

وبحسب الإعلان، تُعقد جلسة يوم 4 فبراير 2026 لبيع مركبات نفايات تشمل سيارات وموتوسيكلات ومركبات بموديلات وماركات مختلفة، وجلسة يوم 5 فبراير 2026 لبيع سيارات وبضائع جمركية متنوعة، تشمل أدوات كهربائية، أجهزة منزلية، مستلزمات مكتبية، ملابس، مهمات، وأصناف أخرى.

وأكدت الهيئة أن البيع يتم طبقًا للشروط والكراسات المحددة، مع إتاحة المعاينة للمشاركين قبل موعد المزاد، وسداد تأمين دخول المزاد وفق القواعد المعلنة.

ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التوجه لمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية للحصول على كراسة الشروط والاستعلام عن تفاصيل المزاد ومواعيد المعاينة.

وأشارت إلى أن حضور المزاد يتطلب تأمين دخول يتم سداده وفقًا للشروط المعلنة، مع الالتزام بكراسة الشروط المتاحة من مقر الهيئة.

وأكدت أن المزاد يأتي في إطار جهود الدولة للتخلص من البضائع الراكدة والمهملة وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع إتاحة فرص متكافئة للمشاركين.

وللاستعلام، دعت الهيئة الراغبين إلى التواصل مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمقرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.