أكلات تمنع الإمساك وتحسّن حركة الأمعاء خلال يومين، تعرفي عليها

أكلات تمنع الإمساك، وتحسّن حركة الأمعاء، يُعدّ الإمساك من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا بين النساء، خصوصًا مع ضغوط الحياة، وقلة شرب الماء، وتناول الأطعمة السريعة، وقلة الحركة.

ورغم أنه قد يبدو بسيطًا، إلا أن استمرار الإمساك يؤثر بشكل مباشر على المزاج، طاقة الجسم، ونضارة البشرة.

وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن تحسين حركة الأمعاء خلال يومين فقط إذا اعتمدتِ على مجموعة من الأكلات الطبيعية الغنية بالألياف والماء والبكتيريا النافعة.

الإمساك

أطعمة تساعد على التخلص من الإمساك بسرعة

في هذا التقرير ستجدين أهم الأطعمة التي تساعد على التخلص من الإمساك بسرعة، وكيف يعمل كل نوع داخل الجسم.

1. البروبيوتيك: الزبادي واللبن الرايب لتنشيط الأمعاء

تُعدّ الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك من أسرع الوصفات تأثيرًا في تحسين حركة الأمعاء خلال يوم أو يومين فقط.

الزبادي واللبن الرايب يحتويان على بكتيريا نافعة تساعد على إعادة توازن البكتيريا في القولون، مما يحفّز حركة الأمعاء ويقلل الغازات والانتفاخ.

يفضّل تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرايب في الصباح مع ملعقة من بذور الشيا أو بذر الكتان للحصول على نتيجة أسرع.

2. الخضروات الورقية: السبانخ والجرجير والكرفس

الخضروات الورقية مصدر ممتاز للألياف غير القابلة للذوبان التي تعمل مثل “مكنسة” تنظف القولون وتساعد على خروج الفضلات بسهولة.

السبانخ تحديدًا تحتوي على ماء بنسبة عالية، ومعادن مثل المغنيسيوم الذي يساعد على ارتخاء عضلات الأمعاء ومنع التقلصات.

يمكنك إضافتها للسلطات أو العصائر الخضراء، أو طبخها بشكل خفيف للحفاظ على الألياف.

3. الفواكه الغنية بالألياف: التفاح، الكمثرى، الكيوي

الفواكه، خاصة ذات القشرة، من أفضل الخيارات السريعة لمنع الإمساك.

التفاح يحتوي على ألياف البكتين التي تليّن البراز.

الكمثرى غنية بسكر السوربيتول الذي يسحب الماء للأمعاء ويساعد على تحريكها.

الكيوي أثبتت الدراسات أنه يحسّن حركة الأمعاء لدى من يعانون من الإمساك المزمن.

تناولي 2–3 ثمرات من الفواكه يوميًا وستلاحظين فرقًا واضحًا خلال يومين.

4. الخوخ المجفف (البرقوق): العلاج الأشهر للإمساك

البرقوق المجفف غني جدًا بالألياف والسوربيتول، ويُعتبر من أسرع الأطعمة مفعولًا.

يمكن نقع 3–4 ثمرات ليلًا وتناولها صباحًا أو شرب ماء النقع.

يساعد الخوخ على زيادة ليونة البراز وتقليل الألم أثناء الإخراج، كما يقلّل الانتفاخ والغازات.

5. السوائل الدافئة: حساء الشوفان والمشروبات العشبية

تناول السوائل الدافئة يلعب دورًا مهمًا في تليين البراز.

من أفضل الخيارات:

حساء الشوفان الغني بالألياف الذائبة التي تتحول لمادة هلامية تسهل مرور البراز.

مشروب النعناع الدافئ الذي يرخّي عضلات القولون ويقلل التقلصات.

مشروب الكمون والينسون الذي يحسن الهضم ويهدئ التهيّج.

ابدئي يومكِ بكوب ماء دافئ، وبعده كوب من مشروب عشبي لطيف على المعدة.

6. البقوليات: العدس والفاصوليا والحمص

البقوليات غنية بالألياف والبروتين النباتي، وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

العدس من أسرع البقوليات تأثيرًا، ويمكن إضافته للشوربة أو السلطات.

لكن ينصح بإضافة الكمون أو الشمر لتقليل الغازات المصاحبة.

7. الحبوب الكاملة: الشوفان والبرغل والخبز الأسمر

الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة تزيد من حجم البراز وتجعل مروره أسهل.

الشوفان تحديدًا يحتوي على ألياف البيتا جلوكان التي تعمل على امتصاص الماء داخل الأمعاء وتحسين حركة القولون.

يفضل تناول الشوفان صباحًا مع زبادي أو فواكه.

8. بذور الشيا والكتان: وصفة سريعة خلال يومين

تُعتبر بذور الشيا والكتان من أسرع الأكلات تأثيرًا في تليين الأمعاء.

عند نقعها تتحول إلى مادة جيلاتينية تزيد ليونة البراز وتسهّل خروجه.

يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الشيا لكوب ماء أو زبادي وتركها 10 دقائق قبل تناولها.

9. زيت الزيتون: ملين طبيعي وآمن

ملعقة من زيت الزيتون على الريق تساعد الأمعاء على الانقباض الطبيعي وتحسين حركة القولون.

كما يعمل كطبقة لزجة تسهّل مرور الفضلات دون ألم.

يفضّل اختيار زيت زيتون بكر عالي الجودة.

10. الأطعمة العالية بالمغنيسيوم: المكسرات والبذور

المغنيسيوم يساعد على سحب الماء إلى القولون وتحفيز حركته، مما يجعل البراز أكثر ليونة.

أهم الأطعمة:

اللوز

الجوز

بذور القرع

الفول السوداني

تناولي حفنة صغيرة يوميًا بين الوجبات.

11. الماء: العنصر الأساسي لعلاج الإمساك

يمكن أن تتناول المرأة أفضل أطعمة مليئة بالألياف ولكنها لن تعمل إذا كان الجسم يعاني من الجفاف.

شرب 8–10 أكواب ماء يوميًا ضروري لنجاح أي خطة لعلاج الإمساك.

يفضل شرب كوب ماء دافئ صباحًا لتحفيز حركة الأمعاء.

علاج الإمساك بالأعشاب

خطة يومين للتخلص من الإمساك بسرعة

اليوم الأول

صباحًا: كوب ماء دافئ + زبادي مع ملعقة شيا.

فاكهة بين الوجبات: تفاحة أو كمثرى.

غداء: طبق سلطة خضراء + شوفان أو عدس.

مساءً: 3 حبات خوخ مجفف منقوع + مشروب نعناع دافئ.

اليوم الثاني

صباحًا: ملعقة زيت زيتون على الريق + فاكهة كيوي.

غداء: خضروات ورقية + بقوليات.

عشاء: زبادي + ملعقة بذر كتان مطحون.

شرب ما لا يقل عن 2 لتر ماء.

