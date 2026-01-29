منها دعاء ذي النون، أدعية للفرج وقضاء الحوائج من القرآن والسنة

18 حجم الخط

الأدعية في الشريعة الإسلامية، هناك العديد من الأدعية للفرج وفك الكرب، فمنها ما ورد في القرآن الكريم ومنها ما ورد في السنة النبوية.

وهناك مفاتيح تجلب الخير وتفك الكرب، منها ما ورد في القرآن الكريم أو بالدعاء وهو من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله.

مفاتيح الفرج وفك الكرب

١. سورة الفاتحة فيها سر عجيب في استجابة الدعاء وفك الكربات وقضاء الحوائج، فهي تعد من أعظم سور القرآن الكريم وأنها ارتبطت بعبادة الصلاة حيث لا يقبل الله صلاة العبد دون قراءة سورة الفاتحة، بما يبين فضل سورة الفاتحة العظيم.

ولذلك يستحب أن يفتتح بها الدعاء، لأنها ستكون سببًا في استجابة الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى.

سورة الفاتحة في استجابة الدعاء، فيتو

٢.قول "الله الله ربي لا أشرك به شيئا" مصداقا لقول -صلى الله عليه وسلم- لابنته فاطمة "قولي في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا".

معنى "لا أشرك به شيئا": أي البراءة من الشرك. فعلاج الهم إخلاص التوحيد والبراءة من الشرك بأن يعتمد العبد على ربه سبحانه وتعالى في جميع أموره وهمومه.

٣."لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، مصداقا لقول -صلى الله عليه وسلم- " كلمة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه".

فهو من أفضل الأدعية لفك الكرب وبه استجاب الله لسيدنا يونس ونجاه من ثلاث ظلمات" الليل، وبطن الحوت، وقاع البحر"، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا استجاب الله له.

دعاء لفك الكرب، فيتو

٤. قول "حسبنا الله ونعم الوكيل"؛ لأن الله قال في كتابه: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم بسوء".

هي دعاء وذكر ووقاية من كل شر وفيها الخير الكثير، كما أنها من أعظم الأدعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة.

٥. " لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم" فإنها كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين، وعن أبي هريرة أيضًا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها من كنز الجنة.

٦. كثرة الاستغفار، فإن استغفار الله يُذهب الهم والحزن وضيق الصدر ويدخل الفرح ويجعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، والسرور إلى القلب الناتج عن القرب من الله الاستغفار يوصل المؤمنين للجنة وهي الفوز الأعظم.

٧. "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض رب العرش الكريم"، حديث البخاري، هذا دعاء الكرب، ويدعو المؤمن بعد ذلك بما يريده.

دعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام

٨.دعاء ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدعو به ويقول: "اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال".

فالمؤمن يدعو ربه ويضرع إليه في جميع الأوقات ولاسيما عند الشدة وعند الحاجة وفي الأوقات المناسبة مثل آخر الليل وجوف الليل ومثل وقت السجود وآخر الصلاة قبل أن يسلم وآخر نهار الجمعة حين ينتظر صلاة المغرب، كل هذه أوقات ترجى فيها الإجابة فينبغي للمؤمن أن يدعو بها.

٩."يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث"، وهو من دعاء الاستغاثة وفك الكرب كان يقوله صلى الله عليه وسلم.

هذا الدعاء من أعظم الأدعية التي تتضمن تحقيق العبودية لله رب العالمين، وتتضمن التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته لقضاء الحوائج.

١٠. "اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت".

فإن التوحيد بالله هو من أقوى ما يكون في دفع العِلل والبلاء والمحنات.

وكذلك أيضًا ينبغي أن يكون العبد مُلتجئًا إلى الله، مُفوِّضًا إليه، مُقبِلًا عليه، طالبًا منه أن يرفع عنه الغمَّ والكربَ والشِّدة، فإنَّه لا يقدر على ذلك إلا الله -تبارك وتعالى.

