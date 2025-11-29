أسباب الإمساك لدى الأطفال وكيفية علاجه بالمنزل

18 حجم الخط

يعد الإمساك من المشاكل الصحية الشائعة بين الأطفال الصغار في مرحلة ما بعد الرضاعة، حيث يمر ما يصل إلى 20% منهم بهذه التجربة في أي وقت، ويتميز الإمساك بقلة عدد مرات التبرز عن المعتاد، والتي تقل عادة عن مرتين أسبوعيا، مع خروج براز صلب، وجاف، وكبير الحجم، مما يسبب صعوبة وألمًا أثناء الإخراج، وفي الغالب، لا يستمر الإمساك طويل ولا يدعو للقلق، ونادرا ما يكون عرض لحالة صحية كامنة.

أعراض الإمساك ومسبباته

قد لا يستطيع الطفل التعبير عن معاناته من الإمساك، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، لذا يجب الانتباه للأعراض التالية:

قلة التبرز: التبرز أقل من مرتين أسبوعيا.

طبيعة البراز: براز صلب، جاف، متكتل، كبير الحجم، مؤلم أو صعب المرور.

السلوك: اتخاذ وضعيات وحركات غير عادية مثل الوقوف على أطراف الأصابع، وهي علامات تشير إلى محاولته تجنب أو تأجيل التبرز.

أعراض جسدية: تشنجات، انتفاخ أو تورم في البطن، غثيان.

مؤشرات أخرى: ظهور دم في البراز، أو تسرب براز يشبه الإسهال في الملابس الداخلية (سلس برازي).

الأسباب الأكثر شيوعا لإصابة الأطفال بالإمساك

غالبًا ما يصاب الأطفال بالإمساك نتيجة احتباس البراز، مما يسمح للقولون بامتصاص الكثير من السوائل، فيصبح البراز جاف وصلب، وقد يحبس الطفل البراز للأسباب التالية:

الانشغال باللعب وعدم الرغبة في التوقف.

الخجل من استخدام حمام عام.

الخوف من الألم أثناء التبرز.

القلق بشأن التدريب على استخدام المرحاض أو عدم الجاهزية التنموية لذلك.

مسببات أخرى تشمل:

اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

عدم الحصول على سوائل كافية (الجفاف).

تغييرات في الروتين، مثل السفر أو التوتر الناجم عن المدرسة أو تغير الطقس.

بعض الأدوية.

حالات مرضية كامنة نادرة، مثل داء هيرشسبرونج، الداء الزلاقي، عيوب خلقية، أو حالات تؤثر على التمثيل الغذائي كالسكر، أو الهرمونات كقصور الغدة الدرقية، أو أمراض تسبب فقدان الشهية.

مضاعفات الإمساك

تجنب التبرز يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات، منها:

انحشار البراز: تجمع البراز الصلب في الأمعاء والمستقيم.

السلس البرازي: عدم القدرة على التحكم في مرور البراز، مما يؤدي إلى حوادث تسرب.

الشقوق الشرجية: تمزقات صغيرة في الشرج تسبب ألمًا، حكة، ونزفًا.

تدلي المستقيم: خروج جزء من المستقيم عبر فتحة الشرج.

البواسير: تورم الأوردة داخل أو خارج المستقيم.

العلاج والوقاية من الإمساك لدي الأطفال

غالبًا ما يمكن علاج الإمساك لدى الأطفال الصغار في المنزل باتباع سبل العلاج التالية:

تغيير النظام الغذائي: تناول الكثير من الفواكه والخضروات لزيادة الألياف.

الترطيب: إعطاء الطفل الكثير من الماء، واستشارة الطبيب بشأن العصائر.

الروتين: تشجيع الطفل على استخدام الحمام بانتظام، خاصة بعد الوجبات، وربما استخدام نظام المكافآت.

إيقاف التدريب على المرحاض مؤقتًا: قد يكون من الأفضل تأجيل التدريب حتى يزول الإمساك.

الأطعمة التي يجب تجنبها

ينبغي تجنب الأطعمة قليلة الألياف أو الخالية منها، مثل:

المثلجات

الموز.

عصير التفاح.

الأرز.

الجبن.

الوجبات السريعة والرقائق.

الأطعمة الجاهزة والمعالجة.

الكميات المفرطة من الحليب كامل الدسم.

الأدوية

يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل إعطاء الطفل أي دواء لعلاج الإمساك، وقد يوصي الطبيب بما يلي:

البروبيوتيك.

مكملات الألياف.

محاليل الإلكتروليت.

ملينات البراز.

الملينات.

تحاميل الجليسيرين.

الحقن الشرجية

