نصائح مهمة من معهد التغذية للحامل لتفادي الإمساك بطريقة آمنة

أكد معهد التغذية أن الإصابة بالإمساك للسيدة الحامل من المشكلات الشائعة التي تواجه كثيرًا من السيدات خلال فترة الحمل، نتيجة التغيّرات الهرمونية التي تبطئ حركة الأمعاء.

إدراج مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف ضمن الوجبات اليومية

وأوضح المعهد القومي للتغذية أن تعديل النظام الغذائي يمكن أن يخفف من الأعراض بشكل كبير، مشددًا على أهمية إدراج مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف ضمن الوجبات اليومية.

الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ والخس

وأشار المعهد القومي للتغذية أن الخضروات الورقية مثل الجرجير والسبانخ والخس من أبرز الأطعمة المساعدة على تليين الأمعاء وتحفيز نشاط الجهاز الهضمي.

كما نصح بتناول الفواكه الغنية بالألياف ومن أبرزها البرقوق والتين والكيوي والتفاح بقشره، لدورها الفعّال في تحسين حركة الأمعاء.

ولفت إلى أن الحبوب الكاملة مثل الشوفان والخبز البلدي مع الاعتدال في تناوله والأرز البني، تساهم في زيادة حجم البراز وتسهيل خروجه.

كما تعد البقوليات كالفول والعدس والحمص مصدرًا مهمًا للألياف، لكن يُفضل تناولها باعتدال لتجنب الانتفاخ.

وشدد معهد التغذية على أن المياه عنصر أساسي في التعامل مع الإمساك، إذ لا تعمل الألياف بكفاءة دون ترطيب كافٍ، موصيًا بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

أكد ضرورة مراجعة الطبيب في حال استمرار الإمساك، لتحديد العلاج الأنسب وفق الحالة الصحية للأم.

روشتة لنظام غذائي صحي للحامل

أكد معهد التغذية أنه يمثل النظام الغذائي المتوازن خطوة أساسية للحفاظ على صحة الحامل ودعم نمو الجنين، لذلك ينصح معهد التغذية باتباع “روشتة غذائية” يومية تضمن حصول الجسم على ما يحتاجه من عناصر مهمة خلال أشهر الحمل.

أولًا: وجبة الإفطار

كوب لبن أو زبادي قليل الدسم.

بيضة مسلوقة أو قطعة جبن قريش.

شريحة خبز بلدي أو توست أسمر.

ثمرة فاكهة مثل التفاح أو الموز أو البرتقال.



ثانيًا: سناك بين الوجبات

مكسرات غير مملحة (لوز – جوز – فستق).

أو كوب زبادي مع ملعقة شوفان.

أو ثمرة فاكهة غنية بالألياف مثل الكمثرى أو الكيوي.



ثالثًا: الغداء..بروتين صحي:

دجاج مشوي / سمك / لحوم قليلة الدسم.



نشويات مفيدة:

أرز بني – شوفان – مكرونة قمح كامل – بطاطا.



خضار مطهو أو سلطة خضراء غنية بالحديد والفيتامينات.

ملعقة زيت زيتون على السلطة للحصول على دهون صحية.



رابعًا: سناك العصر

كوب عصير طبيعي بدون سكر.

أو حبتان تمر.

أو قطعة فاكهة موسمية.



خامسًا: العشاء

شوربة خضار أو عدس.

أو علبة زبادي مع خيار.

أو طبق سلطة بروتين خفيف مثل التونة (بدون زيت) أو البيض.

نصائح أساسية للحامل

وجه معهد التغذية نصائح اساسية للسيدة الحامل منها:

شرب 8–10 أكواب مياه يوميًا.

الإكثار من الأطعمة الغنية بالحديد كالسبانخ، البنجر، واللحوم.

الحصول على الكالسيوم من الحليب ومنتجاته.

تقليل الملح وتجنب الأطعمة الجاهزة والمقلية.

تناول أقراص الفوليك أسيد والفيتامينات التي يصفها الطبيب فقط.

المشي الخفيف 20–30 دقيقة يوميًا إن أمكن.

