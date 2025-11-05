أسباب الإمساك ومخاطره و7 طرق فعالة لعلاجه

أسباب الإمساك، الإمساك من اضطرابات الجهاز الهضمي الشهيرة والأكثر انتشارًا بين الكبار والصغار، وللأسف له مضاعفات خطرة لذا يجب الاهتمام بعلاجه سريعًا.

وأسباب الإمساك، عديدة أبرزها العادات الغذائية وقلة شرب المياة وإهمال تناول الخضراوات والفاكهة ما يؤثر في عملية الهضم والإخراج.

مخاطر الإمساك على الصحة

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن الإمساك يزيد محيط البطن ويزيد الوزن على الميزان ويسبب الانتفاخ واحتباس السوائل بالجسم والالتهابات الخفيفة بالجسم، وبقاء البراز بالأمعاء يسحب الماء ما يجعل البراز أصلب، فتزيد صعوبة الإخراج، ما يزيد من الرغبة فى تناول الطعام، وللأسف يضعف حركة الجسم، والنتيجة تراكم الدهون داخل الجسم بشكل تدريجي.

أسباب الإمساك

وأضاف مسعد، أن من الأسباب الشائعة للإصابة بالإمساك:

قلة شرب الماء والسوائل.

قلة الحركة وإهمال ممارسة الرياضة.

تجاهل الرغبة في التبرز.

تغيير روتين الطعام والحياة والسفر،.

تناول بعض الأدوية.

قصور الغدة الدرقية.

الإصابة بخلل قاع الحوض.

كثرة شرب الكافيين.

نصائح مهمة لعلاج الإمساك

وتابع، أنه للقضاء على الإمساك، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الابتعاد عن الالياف النية تماما أثناء مشكلة الإمساك مثل الخس والجرجير والبقدونس والكرنب والبروكلى وغيرها.

شرب المياه الوفيرة على مدار اليوم يوميا.

الابتعاد عن الكافيين للحفاظ على ليونة البراز وتقليل الانتفاخ.

الحفاظ على الحركة يوميا مثل المشى وممارسة التمارين الرياضية الخفيفة لتحسين حركة القولون.

تثبيت “روتين دخول الحمام” من 15 إلى 45 دقيقة بعد الإفطار، وعدم تجاهل الرغبة في التبرز.

الإمتناع عن تناول الزبادى والألبان فى تلك الفترة.

الإقلال من تناول المقليات واللحوم المصنعة والكربوهيدرات المكررة التي قد تبطئ حركة القولون.

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أن الانتظام بالنصائح التى ذكرناها يعمل على انتظام الإخراج ويقلل الانتفاخ واحتباس السوائل، ويخفف الشهية التعويضية، ويسهل الالتزام بالحركة والغذاء المنظم ومع الوقت تنخفض دهون البطن.

