كيفية علاج الإمساك أثناء الحمل بطرق فعالة وآمنة بالمنزل

يُعد الإمساك عرضًا شائعًا تعاني منه العديد من النساء خلال فترة الحمل، وقد يبدأ في مراحل مبكرة أو متأخرة من الحمل، ورغم أنه قد يكون مزعجًا، إلا أن هناك العديد من الطرق الآمنة والفعالة للتخفيف منه.

أسباب الإمساك خلال الحمل

تتعدد أسباب الإمساك خلال فترة الحمل وتختلف باختلاف مرحلة الحمل، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي:

التغيرات الهرمونية: في بداية الحمل، تؤدي التقلبات الهرمونية إلى إبطاء حركة الجهاز الهضمي، ما يسمح بامتصاص المزيد من الماء من البراز في القولون، فيصبح أكثر صلابة ويصعب إخراجه.

فيتامينات ما قبل الولادة: تحتوي هذه الفيتامينات غالبًا على نسبة عالية من الحديد، وهو معدن أساسي يمكن أن يسبب الإمساك وبرازًا داكنًا وصلبًا لدى بعض النساء.

ضغط الرحم: في المراحل المتقدمة من الحمل، يضغط الرحم المتنامي على الأمعاء، مما يعيق حركة البراز الطبيعية.

بالإضافة إلى قلة حركة الأمعاء، يمكن أن يسبب الإمساك أعراضًا مثل الانتفاخ، اضطراب المعدة، وبرازًا صلبًا وجافًا يصعب إخراجه، وقد يؤدي إلى الشعور بعدم اكتمال التبرز.

علاجات منزلية آمنة وفعالة للتخلص من الإمساك أثناء الحمل

غالبًا ما يمكن للنساء الحوامل تخفيف الإمساك من خلال اتباع بعض العلاجات المنزلية البسيطة والآمنة:

الألياف: تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه، الخضراوات، والحبوب الكاملة، أو تناول مكملات الألياف، يمكن أن يزيد من حجم البراز ويجعل مروره أسهل. يُنصح البالغون بتناول 28 إلى 34 غرامًا من الألياف يوميًا.

السوائل: شرب كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على ليونة البراز. يمكن أيضًا تناول الحساء الصافي، الشاي، والعصائر الطبيعية.

النشاط البدني: تساعد الحركة على تنشيط الأمعاء. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام (بعد استشارة الطبيب) أو حتى مجرد المشي الخفيف يوميًا يمكن أن يساهم في تخفيف الإمساك.

البروبيوتيك: تُساعد البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء على تنظيم حركة الأمعاء. الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، مخلل الملفوف، والكيمتشي يمكن أن تدعم صحة الجهاز الهضمي.

خيارات علاجية أخرى

إذا لم تكن العلاجات المنزلية كافية، يجب استشارة الطبيب لمناقشة الخيارات الأخرى:

تعديل فيتامينات ما قبل الولادة: قد يوصي الطبيب بتغيير فيتامينات ما قبل الولادة إلى نوع يحتوي على نسبة أقل من الحديد.

الملينات: يُعدّ استخدام الملينات أحد الخيارات العلاجية الرئيسية، ولكن من المهم استشارة الطبيب قبل استخدام أي نوع من الملينات، حتى تلك المتاحة دون وصفة طبية، حيث تتوفر معلومات محدودة حول استخدام بعضها أثناء الحمل، ويُفضل تجنب الملينات المنشطة التي قد تحفز انقباضات الرحم.

في معظم الحالات، يكون الإمساك أثناء الحمل مؤقتًا ويزول بالعلاجات المنزلية أو البسيطة، ومع ذلك، في حالات نادرة، قد يؤدي الإمساك الشديد والمزمن إلى انحشار البراز وهي حالة قد تتطلب تدخلًا طبيًا لإزالته.

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