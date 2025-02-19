الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

هل تناول البرقوق يساعد في علاج الإمساك؟

البرقوق
البرقوق

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك، ومنها البرقوق.

يمكن أن يؤدي تناول البرقوق لتخفيف الإمساك بنتائج سريعة.

 

ويمكن  أن يسهل تناول الأطعمة الغنية بالألياف عملية الإخراج، والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات مصادر رائعة للألياف، ويمكن أن تساعد في حركات الأمعاء. 

إذا كنت تريد أن تكون أكثر تحديدًا، يمكن تجربة البرقوق لتخفيف الإمساك والبرقوق المجفف غني بالألياف، ومعروف على نطاق واسع بخصائصه الملينة الطبيعية ويمكن تناوله مباشرة أو تحويله إلى عصير لذيذ لتحسين صحة الأمعاء بحسب Times of india 

هل يجب تناول البرقوق لتخفيف الإمساك؟

 

يمكن تناول البرقوق لتخفيف الإمساك"، تقول أخصائية التغذية إيكتا سينغوال. أظهرت دراسة طبية نشرت في مجلة علم الأدوية والعلاج الغذائي، أن البرقوق يمكن أن يساعد في تحسين وتيرة الإخراج 

 

ويحتوي البرقوق علي عدة فوائد منها:

غني بالألياف: "يحتوي البرقوق المجفف على ألياف تعزز حركة الأمعاء"، وتحتوي مائة جرام من البرقوق المجفف على 7.1 جرام من الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

يحتوي على السوربيتول: يحتوي أيضًا على السوربيتول، وهو نوع من الكربوهيدرات يستخدم كملين ويسحب الماء إلى الأمعاء

 

يحتوي على مركبات فينولية: يحتوي الغذاء الفائق أيضًا على مركبات فينولية، وخاصة أحماض الكلوروجينيك والنيوكلوروجينيك. 

 توضح اخصائية التغذية: "هذه المركبات التي تعمل كمضادات للأكسدة يمكن أن تحفز الأمعاء، وتحسن الهضم، وتؤدي إلى حركة أمعاء أفضل".

كيف تتناول البرقوق لعلاج الإمساك؟


يمكن تناول البرقوق لعلاج الإمساك بعدة طرق:

 

تناولها كاملة: إن تناولها كاملة كوجبة خفيفة هو وسيلة مباشرة لزيادة تناولك للألياف

انقعها: إن نقع الأطعمة  في الماء الدافئ طوال الليل يمكن أن يلينها، مما يجعلها أسهل في الهضم.

عصير البرقوق: إن تناولها كاملة أمر رائع، ولكن إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك، فإن شرب العصير هو خيار فعال آخر. 

وأظهرت دراسة أجريت عام 2024، ونشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن استهلاك عصير البرقوق كان فعالًا في علاج الأشخاص الذين يعانون من الإمساك. وجد الباحثون أنهم لم يعانوا من أعراض الإمساك، ولا أي انزعاج في البطن بعد تناول العصير.

البرقوق
البرقوق

البرقوق المجفف في وجبات مختلفة:

 

 أدرج البرقوق المجفف في وجباتك عن طريق مزجه في العصائر مع الزبادي أو الحليب، أو إضافة البرقوق المفروم إلى أوعية الحبوب أو العصيدة ويمكن أيضًا صنع هريس وإضافته إلى المخبوزات لتعزيز الألياف الإضافية.


يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، ولكن تناولها في الصباح قد يكون أكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بعلاج الإمساك.

 تقول اخصائية التغذية: "إنها تسمح للجهاز الهضمي بمعالجة الألياف طوال اليوم، وتساعد في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة".

 

عصير البرقوق مقابل البرقوق لتخفيف الإمساك: أيهما أفضل؟


يمكن أن يساعد الاستمتاع بالبرقوق المجفف كعصير على عملية الإخراج دون صعوبة كبيرة.

ومع ذلك، فإن البرقوق الكامل أكثر فعالية من العصير لتخفيف الإمساك حيث تحتوي النسخة الكاملة من البرقوق المجفف على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، في حين يفتقر العصير إلى معظم الألياف بسبب عملية الاستخلاص. 

أسعار الفاكهة اليوم، البرقوق بـ 50 جنيهًا في سوق العبور

البرقوق يرتفع 10 جنيهات، أسعار الفاكهة اليوم السبت 7 ديسمبر 2024

ويقول سينغوال: "بينما لا يزال العصير يحتوي على السوربيتول ويمكن أن يساعد في الإمساك الخفيف، فإن البرقوق الكامل يوفر فائدة هضمية أكثر شمولًا".

البرقوق للإمساك: كم يجب أن تأكل؟
 

توضح اخصائية التغذية: "تختلف الكمية بناءً على قدرة الانسان، ولكن بشكل عام، بالنسبة للبالغين، فإن 4 إلى 6 حبات برقوق يوميًا حوالي 30 جرامًا كافية لتعزيز حركة الأمعاء" وبالنسبة للأطفال، 1 إلى 2 من البرقوق المجفف يوميًا يكفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاطعمة الغنية بالالياف الخضروات الحبوب الكاملة تناول الأطعمة الغنية بالألياف تحسين صحة الأمعاء علاج الإمساك وزارة الزراعة أسعار البرقوق البرقوق فوائد البرقوق فوائد البرقوق في علاج الإمساك

مواد متعلقة

فوائد الترمس، ينظم السكر في الدم وينقص وزنك

بعد انتشاره بين الناس، علي جمعة يكشف أهم علاج للحزن والاكتئاب

تفاصيل مرض الخطيب الذي أبعده عن المشهد الرياضي بالنادي الأهلي

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بالخير والرفاهية والسعادة

أسعار الفاكهة اليوم، البرقوق بـ 50 جنيهًا في سوق العبور

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحسم غدا، خبير يتوقع السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

تسمم 5 طلاب بجامعة المنيا بسبب تناول وجبة طعام فاسدة

منوعات

المزيد

ينتقد اللون والتكنولوجيا، ترامب يثير المخاوف حول مستقبل الطائرة الرئاسية

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البرتقال في المنام وعلاقتها بكشف الأمور الخفية

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية