هل تناول البرقوق يساعد في علاج الإمساك؟

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك، ومنها البرقوق.

يمكن أن يؤدي تناول البرقوق لتخفيف الإمساك بنتائج سريعة.

ويمكن أن يسهل تناول الأطعمة الغنية بالألياف عملية الإخراج، والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والخضراوات مصادر رائعة للألياف، ويمكن أن تساعد في حركات الأمعاء.

إذا كنت تريد أن تكون أكثر تحديدًا، يمكن تجربة البرقوق لتخفيف الإمساك والبرقوق المجفف غني بالألياف، ومعروف على نطاق واسع بخصائصه الملينة الطبيعية ويمكن تناوله مباشرة أو تحويله إلى عصير لذيذ لتحسين صحة الأمعاء بحسب Times of india

هل يجب تناول البرقوق لتخفيف الإمساك؟

يمكن تناول البرقوق لتخفيف الإمساك"، تقول أخصائية التغذية إيكتا سينغوال. أظهرت دراسة طبية نشرت في مجلة علم الأدوية والعلاج الغذائي، أن البرقوق يمكن أن يساعد في تحسين وتيرة الإخراج

ويحتوي البرقوق علي عدة فوائد منها:

غني بالألياف: "يحتوي البرقوق المجفف على ألياف تعزز حركة الأمعاء"، وتحتوي مائة جرام من البرقوق المجفف على 7.1 جرام من الألياف، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

يحتوي على السوربيتول: يحتوي أيضًا على السوربيتول، وهو نوع من الكربوهيدرات يستخدم كملين ويسحب الماء إلى الأمعاء

يحتوي على مركبات فينولية: يحتوي الغذاء الفائق أيضًا على مركبات فينولية، وخاصة أحماض الكلوروجينيك والنيوكلوروجينيك.

توضح اخصائية التغذية: "هذه المركبات التي تعمل كمضادات للأكسدة يمكن أن تحفز الأمعاء، وتحسن الهضم، وتؤدي إلى حركة أمعاء أفضل".

كيف تتناول البرقوق لعلاج الإمساك؟



يمكن تناول البرقوق لعلاج الإمساك بعدة طرق:

تناولها كاملة: إن تناولها كاملة كوجبة خفيفة هو وسيلة مباشرة لزيادة تناولك للألياف

انقعها: إن نقع الأطعمة في الماء الدافئ طوال الليل يمكن أن يلينها، مما يجعلها أسهل في الهضم.

عصير البرقوق: إن تناولها كاملة أمر رائع، ولكن إذا كنت لا ترغب في القيام بذلك، فإن شرب العصير هو خيار فعال آخر.

وأظهرت دراسة أجريت عام 2024، ونشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، أن استهلاك عصير البرقوق كان فعالًا في علاج الأشخاص الذين يعانون من الإمساك. وجد الباحثون أنهم لم يعانوا من أعراض الإمساك، ولا أي انزعاج في البطن بعد تناول العصير.

البرقوق

البرقوق المجفف في وجبات مختلفة:

أدرج البرقوق المجفف في وجباتك عن طريق مزجه في العصائر مع الزبادي أو الحليب، أو إضافة البرقوق المفروم إلى أوعية الحبوب أو العصيدة ويمكن أيضًا صنع هريس وإضافته إلى المخبوزات لتعزيز الألياف الإضافية.



يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، ولكن تناولها في الصباح قد يكون أكثر فعالية عندما يتعلق الأمر بعلاج الإمساك.

تقول اخصائية التغذية: "إنها تسمح للجهاز الهضمي بمعالجة الألياف طوال اليوم، وتساعد في تعزيز حركة الأمعاء المنتظمة".

عصير البرقوق مقابل البرقوق لتخفيف الإمساك: أيهما أفضل؟



يمكن أن يساعد الاستمتاع بالبرقوق المجفف كعصير على عملية الإخراج دون صعوبة كبيرة.

ومع ذلك، فإن البرقوق الكامل أكثر فعالية من العصير لتخفيف الإمساك حيث تحتوي النسخة الكاملة من البرقوق المجفف على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، في حين يفتقر العصير إلى معظم الألياف بسبب عملية الاستخلاص.

ويقول سينغوال: "بينما لا يزال العصير يحتوي على السوربيتول ويمكن أن يساعد في الإمساك الخفيف، فإن البرقوق الكامل يوفر فائدة هضمية أكثر شمولًا".

البرقوق للإمساك: كم يجب أن تأكل؟



توضح اخصائية التغذية: "تختلف الكمية بناءً على قدرة الانسان، ولكن بشكل عام، بالنسبة للبالغين، فإن 4 إلى 6 حبات برقوق يوميًا حوالي 30 جرامًا كافية لتعزيز حركة الأمعاء" وبالنسبة للأطفال، 1 إلى 2 من البرقوق المجفف يوميًا يكفي.

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