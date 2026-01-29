الخميس 29 يناير 2026
خارج الحدود

إعلام روسي: إنقاذ طاقم سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة

سفينة إيرانية، فيتو
سفينة إيرانية، فيتو
قالت وسائل إعلام روسية إنه تم إنقاذ طاقم سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية اليوم.

من ناحية أخرى، تواجه إيران تهديدات خطيرة من الولايات المتحدة الأمريكية مستغلة حالة الإضرابات الأخيرة التي شهدتها البلاد وفي محاولة من واشنطن لمنع إيران من امتلاك الصواريخ البالستية بعيدة المدى أو امتلاك التكنولوجيا النووية بهدف حماية الأمن القومي الإسرائيلي وضمان تفوق وسيادة إسرائيل في الشرق الأوسط. 

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة وإن “اليد على الزناد”.

وبحسب شبكة «الحدث – العربية» عبر منصتها علي موقع اكس، قال مستشار المرشد الإيراني، على شمخاني: “أي عمل عسكري أمريكي سيكون بداية حرب.. ردنا سيكون غير مسبوق وسنستهدف قلب تل أبيب”.

جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والذي قال: إن هناك من 30 إلى 40 ألف جندي متمركزين في 9 مواقع بالشرق الأوسط.

