الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أفضلهما تحقيق الفوز، فرصتان أمام منتخب مصر لبلوغ ربع نهائي كاس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
18 حجم الخط

يترقب عشاق ومحبو منتخب مصر المشارك في كأس العرب مباراة الفريق غدا الثلاثاء أمام نظيره الأردني، في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في العرس العربي المقام حاليا على الأراضي القطرية.

 

فرص منتخب مصر لبلوغ ربع نهائي كأس العرب

يدخل منتخب مصر مباراته المصيرية أمام منتخب الأردن وهو يمتلك فرصتين فقط، من أجل تحقيق حلمه في التأهل للدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب. 

الفرصة الأولى والأكثر ضمانا لتأهل منتخب مصر هو الفوز بأي نتيجة على منتخب النشامي في لقاء الغد، حيث يرتفع رصيده إلى 5 نقاط، ووقتها سيتأهل مباشرة للدور ربع النهائي وصيفا للمجموعة الثالثة خلف منتخب الأردن المتصدر بـ6 نقاط.

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

أما الفرصة الثانية فهى تحقيق التعادل أمام الأردن ووقتها، سيتأهل منتخب مصر أيضا للدور ربع النهائي برصيد 3 نقاط، ولكن تأهله سيكون مشروطا، بانتهاء مباراة منتخبي الكويت والإمارات في نفس المجموعة بالتعادل بين الفريقين بأي نتيجة، حيث يتوقف وقتها رصيد الامارات والكويت عند نقطتين ويودعان البطولة معا.

ماذا حقق منتخبا مصر والأردن قبل لقاء الغد؟

 كان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى أمام الكويت بهدف لكل منهما، في لقاء جمع الفريقين على استاد لوسيل، فيما انتهت مباراة منتخب الأردن أمام نظيره الإماراتي في الجولة الأولى، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد «استاد البيت»، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) ببطولة كأس العرب.

منتخب مصر يتعادل مع الإمارات

ووقع منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره المنتخب الإماراتي، بنتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب، المقامة حاليا في دولة قطر.

 

ترتيب مجموعة مصر، فيتو
ترتيب مجموعة مصر، فيتو

ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الثانية

الأول: الأردن - 6 نقاط

الثاني: مصر - نقطتين

الثالث: الإمارات - نقطة واحدة

الرابع: الكويت - نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر كأس العرب منتخب الأردن المنتخب الاماراتي منتخب النشامى الكويت مصر ضد الأردن

مواد متعلقة

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعدادًاته لمواجهة الأردن (صور)

الأهلي يراقب يزن النعيمات، تألق لافت وأرقام قوية تضع مهاجم الأردن على رادار الأحمر

موعد مباراة منتخب مصر أمام الأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

حلمي طولان: أداء المنتخب أمام الإمارات جيد وقادرون على الحسم في لقاء الأردن

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة التمريض

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم الإثنين وهذا العيار يسجل 5610 جنيهات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads