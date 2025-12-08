الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

الأهلي يقترب من ضم مهاجم جديد على خطى صفقة وسام أبو علي

بابلو الصباغ
بابلو الصباغ
كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك تحركات قوية من جنب النادي  للتعاقد مع المهاجم الكولومبي ذي الأصول الفلسطينية بابلو الصباغ  لاعب نادي سوون سيتي الكوري الجنوبي، في إطار خطة  الفريق لتدعيم خط الهجوم. 

وأضاف المصدر إن  النادي الأهلي بدأ رحلة البحث عن المهاجم منذ فترة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتعزيز خط هجوم الفرق نظرا لطلب المدير الفني ييس توروب، وذلك بسبب تراجع مستوى محمد شريف ونيتس جراديشار مهاجمي الفريق.

 

صفقة بابلو الصباغ علي خطي وسام أبو علي

تابع المصدر أن الأهلي أنهى اتفاقه مع اللاعب على كافة البنود الشخصية، ولم يتبق سوى خطوة واحدة لإتمام الصفقة، تتمثل في حصول بابلو الصباغ على الجنسية الفلسطينية، وهي الخطوة التي ينتظرها النادي من أجل قيده كلاعب محلي في القائمة.

ويأتي ذلك في سيناريو مشابه تماما لما حدث في صفقة وسام أبو علي، التي نجح الأهلي في إنهائها بعد حصول اللاعب على الجنسية الفلسطينية، قبل أن يتم قيده محليا في قائمة الفريق، وهو النموذج الذي يسير عليه النادي مجددا مع الصباغ.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة إنبى فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر، فى 12 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وإنبي 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا فى 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب فى 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو فى 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون سبورت مباريات  النادي الأهلى في كأس عاصمة مصر، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

