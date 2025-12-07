فلسطين وسوريا يتعادلان سلبيا ويتأهلان إلى دور ربع نهائي كأس العرب

18 حجم الخط

كأس العرب، انتهت مباراة منتخب فلسطين مع نظيره سوريا، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وبهذا التعادل يتأهل منتخبا فلسطين وسوريا معا إلي الدور ربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس.

تشكيل فلسطين أمام سوريا

وتواجد حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت وعدي الدباغ مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين خلال مواجهة سوريا اليوم في كأس العرب.

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: وجدي نبهان، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط

خط الوسط: حامد حمدان، عميد محاجنة، تامر صيام

خط الهجوم: خالد النبريص، عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل سوريا أمام فلسطين

حراسة المرمى: إلياس هدايا

خط الدفاع: أحمد فقا، عبد الرزاق محمد، خالد كردغلي، زكريا حنان

خط الوسط: زكريا حنان، سيمون أمين، إلمار إبراهام، محمد الصلخدي

خط الهجوم: محمود المواس، عمر خربين، محمود الأسود

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب فلسطين المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، أما منتخب سوريا فيحتل الوصافة بنفس عدد النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.