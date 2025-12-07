الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فلسطين وسوريا يتعادلان سلبيا ويتأهلان إلى دور ربع نهائي كأس العرب

فلسطين وسوريا
فلسطين وسوريا
18 حجم الخط

كأس العرب، انتهت مباراة منتخب فلسطين مع نظيره سوريا، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وبهذا التعادل يتأهل منتخبا فلسطين وسوريا  معا إلي الدور ربع النهائي دون النظر لنتيجة مباراة قطر وتونس. 

تشكيل فلسطين أمام سوريا 

وتواجد حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت وعدي الدباغ مهاجم الزمالك في التشكيل الأساسي لمنتخب فلسطين خلال مواجهة سوريا اليوم في كأس العرب. 

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: وجدي نبهان، ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط

خط الوسط: حامد حمدان، عميد محاجنة، تامر صيام

خط الهجوم: خالد النبريص، عدي الدباغ، زيد القنبر

تشكيل سوريا أمام فلسطين 

حراسة المرمى: إلياس هدايا

خط الدفاع: أحمد فقا، عبد الرزاق محمد، خالد كردغلي، زكريا حنان

خط الوسط: زكريا حنان، سيمون أمين، إلمار إبراهام، محمد الصلخدي

خط الهجوم: محمود المواس، عمر خربين، محمود الأسود 

وبتلك النتيجة يتصدر منتخب فلسطين المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، أما منتخب سوريا فيحتل الوصافة بنفس عدد النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب فلسطين فلسطين سوريا كأس العرب 2025 كأس العرب

مواد متعلقة

أهلي 2005 يتعادل مع بتروجيت 1/1 في دوري الجمهورية

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

مصطفى العش يترقب فرصة العودة للمشاركة مع الأهلي في كأس عاصمة مصر

التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين وسوريا في كأس العرب، موقف حامد حمدان والدباغ

كالياري يفوز على روما بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

الأهلي يراقب يزن النعيمات، تألق لافت وأرقام قوية تضع مهاجم الأردن على رادار الأحمر

شوط أول سلبي بين روما وكالياري في الدوري الإيطالي

برشلونة يكتسح ريال بيتيس بخماسية في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

خليفة رونالدو، ناد سعودي يقترب من التعاقد مع محمد صلاح

مقتل الفنان سعيد مختار على يد زوج طليقته بأكتوبر

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مسجد الشيخين أو العدوة بالمدينة المنورة وأسماؤه وفضله

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads