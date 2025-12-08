الإثنين 08 ديسمبر 2025
الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري اليد

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزا مهما على طلائع الجيش بنتيجة 33-21، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري، والذي أقيم على صالة طلائع الجيش.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قدم لاعبو الأهلي عرضا قويا على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-9 بفضل التنظيم الدفاعي والمحاولات الهجومية والتصويبات القوية.

وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على تفوقه، وواصل السيطرة على مجريات اللقاء حتى حسم المباراة بفارق كبير، محققًا الفوز بنتيجة 33-21.

