حوادث

الأمن يكشف حقيقة فيديو فتح المقابر وسرقة رفات الموتى بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشادة بين بعض الأشخاص داخل إحدى المقابر، والزعم بفتح بعض القبور وسرقة رفات الموتى.

تفاصيل الواقعة

تبين من الفحص بمعرفة الأجهزة الأمنية، أن المشادة وقعت بتاريخ 5 ديسمبر الجاري، بين طرف أول مكون من شخص، وطرف ثان يضم شخصين وعامل بالمقابر.

وأوضح الطرف الأول أنه أبرم عقد شراكة مع اثنين من الطرف الثاني لفتح مقبرة ملكة وتقسيمها إلى جزأين عبر بناء جدار فاصل، على أن يتم بيع الجزء الآخر، إلا أن الطرفين قاموا بتقسيم المقبرة ونقل رفات الموتى إلى أحد الجزئين بمساعدة عامل المقبرة دون إخطار الطرف الأول. 

وبمواجهتهم، أقر الطرف الثاني بما حدث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور وقوع المشادة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة الملابسات.

