حوادث

خلاف على أولوية المرور ينتهى بتمزيق جسد طالب في كفر الشيخ

فيديو اعتداء قائد
فيديو اعتداء قائد دراجة نارية على شاب بكفرالشيخ
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفرالشيخ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قائد دراجة نارية يعتدي بسلاح أبيض على أحد الأشخاص محدثًا إصابته.

تفاصيل الفحص والتحقيق

وبفحص الفيديو تبيّن عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم التوصل إلى هوية الشخص المعتدى عليه، وتبين أنه طالب يقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ، مصاب بجروح في الوجه والظهر.

فيديو اعتداء قائد دراجة نارية على شاب بكفرالشيخ


وبسؤاله أوضح أن مشاجرة نشبت بينه وبين أحد الأشخاص من نفس المنطقة، بسبب خلاف على أولوية المرور، قام خلالها الأخير بالاعتداء عليه باستخدام قطعة زجاج وإحداث إصابته.

ضبط المتهم والدراجة

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المشكو في حقه، إضافة إلى ضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.
 

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الاعتداء على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

 

كفرالشيخ اعتداء بسلاح أبيض فيديو متداول مشاجرة مرور ضبط المتهم دراجة نارية

