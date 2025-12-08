محامي التلاميذ المعتدى عليهم داخل مدرسة دولية بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة بالقضية

18 حجم الخط

كشف طارق العوضي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن التلاميذ ضحايا الاعتداء الجسدي من أحد العاملين في مدرسة دولية بالإسكندرية، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالواقعة.

فيتو أجرت بث مباشر مع محامي الدفاع عن التلاميذ ضحايا العامل المتهم بأحد المدارس الدولية بالإسكندرية.

سلوك العامل المتهم داخل المدرسة

وفي تصريحات سابقة، كان طارق العوضي، أكد أن هناك بلاغات جديدة من أولياء أمور تتضمن شهادات من أبنائهم التلاميذ حول الاعتداء عليهم مثل الأطفال الآخرين والتى تفيد بتورط أحد العاملات بالمدرسة لاخفائها عن معلومات هامة حول سلوك العامل المتهم داخل المدرسة وممارسة العنف الجسدي مع الطلاب.

وأوضح العوضى خلال تصريحات صحفية له، أن هناك الكثير من المستجدات ظهرت اليوم خلال أحداث الجلسة شعرت بالحسرة والصدمة لعدم تحملها نفسيا واجتماعيا مشيرا إلى أن الواقعة بها الكثير من المفاجآت التي سيتم إظهارها خلال مجريات القضية وحضور بها أولياء أمور تلاميذ جدد ليتقدموا ببلاغات إلى هيئة المحكمة وكان لديهم وقائع اعتداء على أبنائهم والتى ظهرت اتهامات أخرى لعاملين آخرين بالمدرسة.

وقال العوضي، أن أقوال أولياء الأمور كشفت أن هناك عاملين تواطئوا مع المتهم وكانوا على علم بجرائمه، مشيرا إلى أن الموضوع ليس وليد اللحظة لكن المتهم يعمل منذ 30 عاما بالمدرسة.

ووجه العوضى الشكر والثناء على مجهودات رجال الأمن وهيئة المحكمة على تنسيق الجلسة للحفاظ على هؤلاء الأطفال وعدم تعرضهم إلى أى مضايقات خلال تواجدهم بجلسة المحكمة موضحا أن هولاء الأطفال وأولياء أمورهم جلسوا بداخل قاعة زجاجية بالمحكمة لكى يتمكنوا من حضور الجلسة والاستماع إلى أحداث الواقعة ولمنعهم من روية المتهم حتى لا يتأثر هولاء الأطفال وذويهم نفسيا.

وناشد العوضى جميع الأطباء النفسيين بالإسكندرية بالوقوف بجانب هؤلاء الأطفال ومساندتهم من خلال تطوعهم لدعم هؤلاء التلاميذ نفسيا حتى يعود التلاميذ إلى حياتهم الطبيعية.

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، عرض مقاطع فيديو داخل جلسة محاكمة المتهم بالاعتداء على تلاميذ داخل مدرسة دولية، تتضمن ما وثقته معاينة النيابة العامة للمدرسة محل الواقعة، حيث ظهرت شهادة الأطفال عن كيفية قيام المتهم باستدراجهم داخل إحدى الغرف داخل المدرسة والتحايل عليهم.

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة 19، برئاسة المستشار سمير علي محمد شرباش، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على التلاميذ بمدرسة شهيرة شرق المدينة إلى جلسة الغد لاستكمال نظر القضية.

أسر الضحايا تصل للمحكمة وسط تشديدات على حماية هوية الأطفال

ووصلت أسر التلاميذ الذين ورد ذكرهم في البلاغات ضد جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية إلى مقر المحكمة لحضور أولى جلسات المحاكمة.

وحرص أولياء الأمور على إخفاء معالم أطفالهم بوضع كمامات حفاظًا على خصوصيتهم، فيما حمل أحد الأطفال لعبة "سبايدر مان" على غرار قضية الطفل ياسين.

كما حضرت هيئة الدفاع عن الضحايا إلى قاعة المحكمة لمتابعة مجريات الجلسة.

تفاصيل الاتهامات والتحقيقات

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بحبس المتهم "س. خ. ر" لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالتعدي على أربعة تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات ضد أحد العاملين بالمدرسة يتهمونه بالتعدي على أطفالهم داخل حديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية أن الأطفال الأربعة هم 3 فتيات وولد، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وإحالته للتحقيق.

لجنة إشراف عاجلة على المدرسة

وفي سياق متصل، قررت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تشكيل لجنة مستقلة لإدارة المدرسة، وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بعد الواقعة التي أثارت غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور.

وقال الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، إن اللجنة ضمّت ممثلين من: إدارة الحوكمة، المراجعة الداخلية، الشئون القانونية، التعليم الخاص والممثل القانوني للمدرسة

وقد تسلمت اللجنة مهام عملها رسميًا لضمان إعادة الانضباط داخل المدرسة ومتابعة سير العملية التعليمية.

