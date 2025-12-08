الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

اتحاد الكرة يستقبل وفد الشركات الفرنسية المتخصصة في تقنية الـ"VAR"

عزام مع الوفد الفرنسي
عزام مع الوفد الفرنسي في اتحاد الكرة، فيتو
اتحاد الكرة، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين المصري والفرنسي لتبادل الخبرات وتطوير الكرة المصرية، استقبل الدكتور مصطفى عزام، الأمين العام بالاتحاد المصري وفدًا من السفارة الفرنسية بالقاهرة وممثلي مجموعة من الشركات الفرنسية المتخصصة في المجال الرياضي، وتحديدًا صيانة الملاعب وتقنية حكم الفيديو المساعد.

وعرضت إحدى الشركات المتخصصة في مجال تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التعاون مع الاتحاد المصري بشأن إدخال نظام جديد لتقنية حكم الفيديو المساعد، على أن يتم تطبيقه في دوري القسم الثاني أ "المحترفين".

ويناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعاته المقبلة، العرض الفرنسي في إطار جهوده لتطوير الكرة المصرية.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد الفرنسي بجولة داخل مركز المنتخبات الوطنية، تفقدوا خلالها الملاعب وقاعات الاجتماعات والمحاضرات وفندق المنتخبات.

اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح

في سياق آخر، أكد اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة، دعمه للاعب منتخبنا محمد صلاح، في أزمته مع ليفربول وأرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي.

وشهدت الفترة الماضية توترات في العلاقة بين محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وليفربول، وأرني سلوت المدير الفني للفريق الإنجليزي، قد تكون سببا في رحيل صلاح عن الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن 4 أندية على الأقل من الدوري السعودي، بدأت تحركات قوية من أجل الحصول على خدمات لاعب منتخبنا محمد صلاح، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن أول الأندية السعودية هو نادي الهلال، ويسعى مسئولية بقوة للحصول على خدمات محمد صلاح في فترة الانتقالات المقبلة، وأنه من المتوقع أن يكون هناك صراع قوي من نادي الاتحاد.

وحاول نادي الاتحاد ضم محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يقرر لاعب منتخب مصر البقاء في الدوري الإنجليزي وتجديد تعاقده مع ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح في صيف 2027، حيث إن اللاعب جدد عقده مع ليفربول في الموسم الماضي لمدة موسمين.
وجاء تمديد عقد صلاح مع الريدز وسط رغبة من الجناح المصري لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الريدز بعد الأرقام التي حطمها اللاعب في الفترة الأخيرة.

