تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد أن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وأن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع تشهد انخفاضات، وأن العظمى تسجل بين الـ 19 لـ 20 درجة.

وأوضح الدكتور محمود القياتي، أن البلاد خلال فترة الليل تشهد أيضًا انخفاضات كبيرة، على المحافظات، وأن هناك بعض نسمات الرياح التي تجعل المواطنين تشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

نشاط الرياح

ولفت إلى أن نشاط الرياح يؤثر على الكثير من محافظات الجمهورية، وأن هذه الرياح قد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، ويكون معها ارتفاع في الأمواج وتحديا شواطئ الإسكندرية، ومطروح.

وحذر من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة وتواجد فرص لسقوط أمطار، كما تتسبب الرياح النشطة في زيادة الإحساس بالبرودة ودفع السحب الممطرة لمناطق جديدة.



وشهدت محافظة القاهرة، تساقط أمطار غزيرة ومتواصلة، ما أدى إلى غرق عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، وتسببت في كثافات مرورية بمناطق متفرقة، وتراكمت مياه الأمطار بكميات كبيرة في الأنفاق والمناطق المنخفضة.

وجاءت هذه الأمطار في أعقاب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي كانت قد أشارت في بيان سابق إلى تعرض مناطق واسعة في البلاد لتقلبات جوية.

وكانت الهيئة حذرت من نشاط السحب الرعدية الممطرة على مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ونصحت المواطنين بضرورة توخي الحذر وتجنب السرعة الزائدة على الطرق السريعة.

