محافظات

بالكمامات ولعبة سبايدرمان، وصول التلاميذ المعتدى عليهم بالمدرسة الدولية إلى جنايات الإسكندرية

وصلت منذ قليل أسر التلاميذ ضحايا جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية، إلى مقر محكمة الجنايات، استعدادا لأول جلسات محاكمة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات بالأعتداء على التلاميذ.

وحرص أولياء أمور الضحايا على ارتداء أبنائهم الكمامات لعدم التعرف على وجوههم، كما حمل أحدهم لعبة سبايدر مان اقتداء بقضية الطفل ياسين.

وحضرت هيئة الدفاع عن التلاميذ ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية إلى مقر محكمة الإسكندرية.

أولي جلسات محاكمة جنايني المدرسة الدولية بالاسكندرية

كانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يوما لاتهامه بالتعدى الجسدى على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال بأحد المدارس الشهيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد بتقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

كما شكلت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية لجنة مستقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن وضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات تحت الإشراف المالى والإدارى بعد تعدي جنانيني على تلاميذ kg.

تشكيل لجنة عاجلة للإشراف علي مدرسة الإسكندرية للغات 

وقال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم: إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة طبقا لقرار الوزير، وضمت اللجنة  ممثلين من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية وعضو فنى تعليم خاص فى المديرية والممثل القانوني للمدرسة لإدارة المدرسة،  وتسلمت اللجنة مهام عملها رسميًا فى المدرسة يوم الخميس الماضي.

