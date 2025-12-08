مفاجأة صادمة، انضمام 4 تلاميذ جدد لضحايا اعتداء جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية

18 حجم الخط

كشفت هيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداء داخل المدرسة الدولية بالاسكندرية، منذ قليل، بالتزامن مع أولى جلسات الجنايني المتهم بالاعتداء على 4 تلاميذ، عن مفاجآت جديدة في مسار القضية، بعد اكتشاف ٤ حالات اعتداء جديدة من أسر أطفال آخرين، ليزداد بذلك عدد حالات ضحايا الاعتداء لـ8 حالات.

جلسة محاكمة الجنايني المتهم بالاعتداء على تلاميذ المدرسة الدولية

وقالت هيئة الدفاع إن البلاغات الجديدة تضمنت شهادات تفصيلية من الأطفال وأسرهم، ترجّح وجود تورط إحدى العاملات داخل المدرسة في القضية، وذلك عبر قيامها وفق ما ورد في الشهادات بإخفاء معلومات مهمة عن إدارة المدرسة وأولياء الأمور، والتستر على سلوك المتهم داخل المنشأة التعليمية.

وأكدت الهيئة أن الشهادات الجديدة تكشف أن المتهم لم يكتفِ بالاعتداء الجنسي على الضحايا، بل كان بحسب أقوال الأطفال يمارس عنفًا جسديًا ضدهم، حيث ضربهم أثناء الاعتداء، ما يضاعف من فداحة الاتهامات الموجهة إليه.

وأشارت الهيئة إلى أن فريق الدفاع يواصل توثيق جميع الشهادات والمستندات، تمهيدًا لتقديمها كاملة أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، مؤكدة أن البلاغات الجديدة تزيد من خطورة الواقعة وتشير إلى اتساع نطاق الضحايا داخل المدرسة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة، في ظل توسّع التحقيقات، وسماع شهادات جديدة قد تكشف أدوارًا إضافية داخل المدرسة.

وكان قد وصل الجنانيني المتهم بالاعتداء على أربعة طلاب بالمدرسة الدولية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، في أول جلسات محاكمته، وسط حراسة مشددة وبمأمورية خاصة بنفس ملابسه التي ألقي القبض عليه بها.

وصول طلاب المدرسة الدولية بالاسكندرية ضحايا الجنايني

كما وصلت أسر التلاميذ ضحايا جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية، إلى مقر محكمة الجنايات، استعدادا لأول جلسات محاكمة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات بالاعتداء على التلاميذ.

وحرص أولياء أمور الطلاب الضحايا على ارتداء أبنائهم الكمامات لعدم التعرف على وجوههم، كما حمل أحدهم لعبة سبايدر مان اقتداء بقضية الطفل ياسين.

وكانت هيئة الدفاع عن التلاميذ ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية، وكذلك المتهم، قد حضروا إلى مقر محكمة الإسكندرية، وذلك استعدادا لحضور أول جلسات محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي الجسدي على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية.

