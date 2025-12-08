وصول جنايني المدرسة الدولية إلى جنايات الإسكندرية لمحاكمته بتهمة الاعتداء على 4 طلاب

18 حجم الخط

وصل الجنانيني المتهم بالاعتداء على أربعة طلاب بالمدرسة الدولية بالإسكندرية ، منذ قليل، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، في أول جلسات محاكمته، وسط حراسة مشددة وبمأمورية خاصة بنفس ملابسه التي ألقي القبض عليه بها.

وصول طلاب المدرسة الدولية بالاسكندرية ضحايا الجنايني

كما وصلت أسر التلاميذ ضحايا جنايني المدرسة الدولية بالإسكندرية، إلى مقر محكمة الجنايات، استعدادا لأول جلسات محاكمة المتهم فيما نسب إليه من اتهامات بالاعتداء على التلاميذ.

وحرص أولياء أمور الطلاب الضحايا على ارتداء أبنائهم الكمامات لعدم التعرف على وجوههم، كما حمل أحدهم لعبة سبايدر مان اقتداء بقضية الطفل ياسين.

وكانت هيئة الدفاع عن التلاميذ ضحايا المدرسة الدولية بالإسكندرية، وكذلك المتهم، قد حضروا إلى مقر محكمة الإسكندرية، وذلك استعدادا لحضور أول جلسات محاكمة الجنايني المتهم بالتعدي الجسدي على تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال في مدرسة دولية بالإسكندرية.

أولي جلسات محاكمة جنايني المدرسة الدولية بالاسكندرية

وكانت جهات التحقيق بالإسكندرية قررت حبس المتهم "س.خ.ر"، 15 يوما لاتهامه بالتعدى الجسدى على 4 طلاب بمرحلة رياض الأطفال بأحد المدارس الشهيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطار من مأمور قسم شرطة منتزه ثاني يفيد تقدم 4 أسر ببلاغات بالقسم، ضد جنايني بأحد المدراس الدولية الشهيرة بالتعدي الجسدي علي أبنائهم بحديقة المدرسة.

وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على 3 فتيات وولد، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها بالواقعة.

كما شكلت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية لجنة مستقلة وفقا للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، بشأن وضع مدرسة الإسكندرية الدولية للغات تحت الإشراف المالى والإدارى بعد تعدي جنانيني على تلاميذ kg.

تشكيل لجنة عاجلة للإشراف علي مدرسة الإسكندرية للغات

قال الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم: إنه جرى تشكيل لجنة عاجلة طبقا لقرار الوزير، وضمت اللجنة ممثلين من إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية والشئون القانونية وعضو فنى تعليم خاص فى المديرية والممثل القانوني للمدرسة لإدارة المدرسة، وتسلمت اللجنة مهام عملها رسميًا فى المدرسة يوم الخميس الماضي.

