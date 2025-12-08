الإثنين 08 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

أمل بوشوشة حبيبة ماجد المصري ضمن أحداث مسلسل "أولاد الراعي"

أمل بوشوشة
أمل بوشوشة
تشارك الفنانة أمل بوشوشة ضمن أحداث مسلسل أولاد الراعي الذي يقوم ببطولته الفنان ماجد المصري، وتلعب شخصية حبيبة بطل العمل التي تتعرض للعديد من المواقف الصعبة خلال الأحداث.

ويلعب الفنان ماجد المصري شخصية الأخ الأكبر لكل من أحمد عيد وخالد الصاوي ضمن أحداث العمل.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “الراعي” قررت تواجد مصحح لهجة مصاحب لجميع أبطال العمل، مع بداية التصوير الأسبوع المقبل.

ويتناول مسلسل “الراعي”، قصة أحد الآباء له ميراث كبير، وترك وراءه ثلاثة رجال، كل منهم يريد أن يحصل على النصيب الأكبر من الميراث.

وخلال أحداث العمل نشاهد صراعا قويًا، حيث يلعب الثلاثة دور أشقاء، كل واحد منهم يريد أن يقضي على الآخر كي يحصل على نصيب أكبر من الميراث الذي تركه والدهم.

مسلسل "أولاد الراعي"، مكون من 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية، من إنتاج وتأليف ريمون مقار، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل إش إش الذي قدمه مع الفنانة مي عمر، وقدم شخصية رجب الجرتلي الذي يحاول الوصول لقلب راقصة، ويتزوجها ولكنه يتعرض للعديد من المواقف التي تقلب حياته رأس علي عقب.

