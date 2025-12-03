الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تعدي الجنايني على أطفال في kg، التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تم وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.

المدرسة تصدر بيانا رسميا 

وكانت إدارة مدارس الإسكندرية للغات التي شهدت واقعة تعدي جنايني بالمدرسة علي تلاميذ بمرحلة الـ kg، قد أصدرت أول بيان رسمي لها قالت فيه: انطلاقًا من التزام مدارس الإسكندرية للُغات برسالتها التعليمية ومسئوليتها المُجتمعية، وحرصًا على وَضع الحَقائق في إطارها الصَحيح، تؤكد الإدارة أن سلامة الطُلاب وأمنهم هي الأولوية القُصوى التي تُبنى عليها سياسات المدرسة.  

ومع تداول معلُومات حَول واقِعة مَحل تَحقيق رسمي، أصدرت المدرسة هذا البيان لعرض ما قامت به من إجراءات فور إخطارها، وإيضاح الخطوات المُتخذة لتعزيز أمن التلاميذ داخل المدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الاسكندرية بيان رسمي مدارس الإسكندرية مدرسة الاسكندرية للغات محافظة الإسكندرية وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

انتخابات مجلس النواب، محافظ الجيزة يتابع فتح لجان دائرة إمبابة والمنيرة

خريطة التطوير، 10 قرارات لمحمد عبد اللطيف غيَّرت شكل التعليم في 2025 (إنفوجراف)

من جنيه واحد للكيلو إلى "شمع أحمر"، رحلة سقوط محل دواجن بالجيزة أثار دهشة المصريين (صور)

محافظ الجيزة يوجه بإزالة المخالفات في حي العجوزة استجابة لشكوى مواطن

استمارة الإعدادية 2026، دليلك الكامل للتسجيل وخطوات ملء البيانات بطريقة صحيحة

لأول مرة، مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حماية بيئة المتوسط من التلوث

اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر اتفاقية برشلونة COP24 في القاهرة

ضبط 39 جوال دقيق مدعم و130 كجم لحوم مجمدة بالجيزة

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ذهاب بلا عودة، قرار إسرائيلي جديد بشأن معبر رفح

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية

وزير الكهرباء: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

4800 جنيها لهذا العيار، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-12-2025 ببداية التعاملات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads