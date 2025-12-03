بعد تعدي الجنايني على أطفال في kg، التعليم تضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه قد تم وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري من قبل الوزارة.

المدرسة تصدر بيانا رسميا

وكانت إدارة مدارس الإسكندرية للغات التي شهدت واقعة تعدي جنايني بالمدرسة علي تلاميذ بمرحلة الـ kg، قد أصدرت أول بيان رسمي لها قالت فيه: انطلاقًا من التزام مدارس الإسكندرية للُغات برسالتها التعليمية ومسئوليتها المُجتمعية، وحرصًا على وَضع الحَقائق في إطارها الصَحيح، تؤكد الإدارة أن سلامة الطُلاب وأمنهم هي الأولوية القُصوى التي تُبنى عليها سياسات المدرسة.

ومع تداول معلُومات حَول واقِعة مَحل تَحقيق رسمي، أصدرت المدرسة هذا البيان لعرض ما قامت به من إجراءات فور إخطارها، وإيضاح الخطوات المُتخذة لتعزيز أمن التلاميذ داخل المدرسة.

