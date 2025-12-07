الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله صاحبة الحساب أن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بنى سويف، ألقت القبض على شقيقها، وفتشت المنزل دون سند قانونى، واستولت على متعلقاته الشخصية.

الأمن يكشف حقيقة فيديو ادّعت صاحبته القبض على شقيقها وتفتيش منزلهم دون وجه حق ببنى سويف

وبالفحص تبيّن عدم صحة الادعاءات، وأن الحقيقة أن المتهم المضبوط هو مالك محل ملابس له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وتم ضبطه بتاريخ2 الجارى وفق إجراءات قانونية مقننة على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار كامل من الشرعية ودون أى تجاوز، ثم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بأن ما نشرته كان ادعاءً كاذبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

