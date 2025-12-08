كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

18 حجم الخط

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الاثنين كثافات متحركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف على مختلف الطرق لتأمين حركة سير المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

الحالة المرورية في الجيزة

وظهرت كثافات مرورية واضحة على عدة محاور رئيسية في محافظة الجيزة، وخاصة في مناطق الدقي والعجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وكذلك نزلة الطريق الدائري اتجاه الصعيد، كما شملت الكثافات محور صفط الذي يسلكه المتجه إلى الجيزة والنيل السياحي، بالإضافة إلى طريق الهرم، البحر الأعظم، والمريوطية، مرورا بمنطقة فيصل وشارع ترسا، إضافة إلى شوارع الجيزة المختلفة.

الحالة المرورية في القاهرة

كما تباطأت حركة سير السيارات في مناطق كورنيش النيل باتجاه حلوان والملك الصالح، فضلًا عن كثافات مرورية في عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة وحمامات القبة، والطريق الزراعي أمام القادمين من مدينة بنها والمتجهين إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

وعلى الطريق الدائري، ظهرت كثافات مرورية أيضًا، بالإضافة إلى محور 26 يوليو وشارع السودان، وبأهم ميادين مصر مثل ميدان التحرير ومنشأة الصدر والدمرداش، مرورًا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبدالناصر، فضلًا عن ازدحام مروري أعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض، وكذلك مناطق وسط البلد وميدان لبنان، مع تواجد أمني مكثف لتأمين حركة المرور، وضبط المخالفات المرورية وتطبيق القوانين على سائقي السيارات.

الخدمات المرورية

ودفعت الإدارات العامة للمرور بعدد من الحملات والخدمات الميدانية لمتابعة الالتزام بخطوط السير، والتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث محتملة، مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية عبر الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

