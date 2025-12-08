الإثنين 08 ديسمبر 2025
حوادث

تحرير 866 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية
حرر رجال  الإدارة العامة للمرور 866 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

ضبط 206 فرد وبندقية خرطوش و4 تشكيلات عصابية خلال حملات موسعة بالمحافظات

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُعد الملصق الإلكتروني أداة رئيسية لدعم منظومة التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، كما يتيح تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون.

 

كما يساعد الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويساهم في سرعة ضبط المركبات المبلغ بسرقتها من خلال إدراج بياناتها إلكترونيًا.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال الـ 24 ساعة رفع 44 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 1009 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية التي تستهدف الحفاظ على سلامة قائدي المركبات والمواطنين.

تحرير 918 مخالفة عدم تركيب ملصق الكتروني

وأول أمس حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 918  مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية برفع مستوى الانضباط المرورى وتحقيق السيولة على الطرق.

