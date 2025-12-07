الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة في صفط اللبن

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة صفط اللبن
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرض إحدى قريباتها للاختطاف من قبل مجهولين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.
 

فتاة تهرب مع حبيبها بعد فسخ الخطبة


تابعت أجهزة الأمن، منشورا تم تداوله تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرض إحدى قريباتها للاختطاف من قبل مجهولين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة.

 والأمن ينفي ادعاء اختطافها من مجهولين


وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الفتاة وأهليتها لفسخهم خطبتها من أحد الأشخاص مقيم بذات دائرة القسم، فقامت على إثرها بترك المنزل بتاريخ 2 ديسمبر، وتوجهت برفقته لمحافظة الإسكندرية فى محاولة للضغط على أهليتها للموافقة على زواجهما.

الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف

حقيقة فيديو إجبار سائقي سيارات الأجرة على المشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

 

وباستدعائهما وسؤالهما أيدا ما سبق ونفيا تعرضها لواقعة اختطاف.
 

وبسؤال القائمة على النشر نجلة خالة المعنية بالخبر- مقيمة بالقاهرة، قررت بأنه حال علم أهلية الفتاة بتغيبها وغلق هاتفها ظنوا تعرضها لواقعة خطف، فقامت بنشر الخبر بمواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتاة صفط اللبن اختفاء فتاة الجيزة حقيقة اختطاف صفط اللبن وزارة الداخلية الامن العام خلافات أسرية فسخ خطوبة هروب فتاة مع خطيبها

مواد متعلقة

الأمن يكشف حقيقة فيديو ادعاء سيدة القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف

حقيقة فيديو إجبار سائقي سيارات الأجرة على المشاركة في الحملات الأمنية بكفر الدوار

اكسب دولارات مقابل القراءة، القبض على تشكيل عصابى للنصب باسم منصة "H&S"

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

الداخلية تواصل ورش العمل لطلبة الجامعات حول مواجهة الشائعات ومخططات إسقاط الدول

الداخلية تكشف ملابسات القبض على رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية ورئيس تحريره

الأمن يكشف ملابسات 3 فيديوهات على مواقع التواصل، أبرزها مشاجرة شرطي وأبناء عمومته بالجيزة

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

الدوري الإيطالي، لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads