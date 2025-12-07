الأمن يكشف ملابسات اختفاء فتاة في صفط اللبن

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرض إحدى قريباتها للاختطاف من قبل مجهولين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.



فتاة تهرب مع حبيبها بعد فسخ الخطبة



تابعت أجهزة الأمن، منشورا تم تداوله تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرض إحدى قريباتها للاختطاف من قبل مجهولين بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور بالجيزة.

والأمن ينفي ادعاء اختطافها من مجهولين



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين الفتاة وأهليتها لفسخهم خطبتها من أحد الأشخاص مقيم بذات دائرة القسم، فقامت على إثرها بترك المنزل بتاريخ 2 ديسمبر، وتوجهت برفقته لمحافظة الإسكندرية فى محاولة للضغط على أهليتها للموافقة على زواجهما.

وباستدعائهما وسؤالهما أيدا ما سبق ونفيا تعرضها لواقعة اختطاف.



وبسؤال القائمة على النشر نجلة خالة المعنية بالخبر- مقيمة بالقاهرة، قررت بأنه حال علم أهلية الفتاة بتغيبها وغلق هاتفها ظنوا تعرضها لواقعة خطف، فقامت بنشر الخبر بمواقع التواصل الاجتماعى دون التحقق من صحته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

