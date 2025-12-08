الدوار الرقمي الأبرز، أضرار الإفراط في استخدام الهاتف وكيفية الوقاية منها

18 حجم الخط

مع تسارع وتيرة الحياة الرقمية، أصبح الهاتف الذكي النافذة الأساسية إلى العالم. لكن بينما تلاحق الأعين تدفق الصور والمقاطع المتحركة، يظل الجسم ثابتًا في مكانه، محكومًا بالجاذبية والحركة الطبيعية.

هذا الانفصال بين ما نراه وما يشعر به دماغنا قد يسبب ما يعرف بـ الدوار الرقمي، وهو شكل حديث من اضطرابات التوازن المرتبطة بالإفراط في استخدام الهاتف.

يبدأ الأمر بخفة: دقائق من التمرير المتواصل، فيديوهات سريعة الإيقاع، ثم لحظة رفع العين عن الشاشة ليشعر المستخدم بأن الغرفة تدور للحظات.

يصفه البعض بـ"موجة خفيفة"، وآخرون بـ"اهتزاز داخلي" أو إحساس بأن الجسم يسير خلف العينين ولا يلحق بها.

ورغم شيوعه، لا يدرك كثيرون أن هذا الدوار ليس مجرد إجهاد، بل استجابة عصبية لنظام التوازن حين يتعرض لتحفيز بصري زائد.

لماذا قد يجعلك هاتفك تشعر بالدوار؟

يقول الدكتور أفيناش كولكارني، استشاري الأعصاب وفقا لما نشر على Onlymyhealth "الدوار ليس دائمًا شعورًا بالدوران أو فقدان التوازن، إنه تضارب بين ما تراه العين وما تُخبر به الأذن الداخلية، وكيف يفسر الدماغ الإشارتين معًا".

فالهواتف الذكية مصممة لتقديم حركة بصرية سريعة انتقالات مفاجئة، فيديوهات قصيرة، وإضاءة عالية تخلق إيحاءً بالحركة لدى الدماغ.

بينما يبقى الجسم ساكنًا، مما يؤدي إلى اضطراب مؤقت في منظومة التوازن ينتج عنه دوخة، وعدم اتزان، وإجهاد بصري، وأحيانًا غثيان.

المحفز الحديث الذي يتجاهله الكثيرون

على مدى سنوات، كان الأطباء يربطون الدوار بالتهابات الأذن الداخلية، اضطرابات الصداع النصفي، أو تغيرات ضغط الدم. لكن الدراسات الحديثة تكشف اتجاهًا جديدًا:

وفق بحث نُشر على ResearchGate، ارتفع عدد الشباب الذين يشكون من دوار مؤقت بعد جلسات طويلة من التصفح أو الألعاب.

يصفه الباحثون بـ الدوار البصري أو دوار الإنترنت شبيه بدوار الحركة داخل السيارة، لكن مصدر الحركة هنا شاشة صغيرة تُحفّز العين لا البيئة المحيطة.

لماذا الشباب أكثر عرضة للدوار الرقمي؟

المفارقة أن الفئة الأكثر تفاعلًا مع التكنولوجيا هي الأكثر تأثرًا بها.

يقضي الشباب العاملون والطلاب، وفق التقديرات، ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا أمام الشاشات.

يتصفح الكثيرون الهاتف أثناء الاستلقاء، أو في الإضاءة الخافتة، أو أثناء القيام بمهام متعددة.



هذه العادات تجعل الدماغ يتأقلم مع التحفيز البصري المستمر، فتُصبح استجابته للحركة المفرطة أسرع وأكثر حساسية، ما يُسهّل ظهور أعراض الدوار الرقمي.

أعراض الدوار الرقمي التي يجب الانتباه لها

بحسب الدكتور كولكارني، أبرز العلامات تشمل:

إحساس مفاجئ بالدوران بعد رفع العين عن الهاتف

دوخة أو عدم اتزان عند الوقوف

شعور بثقل أو ضغط في الرأس

غثيان أو ارتباك خفيف

حساسية زائدة للضوء أو الصور السريعة



تكرار هذه الأعراض مؤشر على أن الجهاز الدهليزي يتعرض لضغط مستمر ويحتاج إلى راحة أو تدخل طبي.

كيفية الوقاية من الدوار الرقمي

قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى نقطة تبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

تجنب التصفح أثناء الاستلقاء: الوضعية المستقيمة أفضل للدورة الدموية والأذن الداخلية.

إضاءة جيدة أثناء الاستخدام.

تقليل المحتوى السريع والانتقالات الحادة.

النوم الكافي وشرب الماء: الحرمان من النوم والجفاف يزيدان الدوخة سوءًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا تطور الدوار لدرجة يمنعك من المشي بثبات، أو ترافق مع:

غثيان مستمر

طنين بالأذن

فقدان سمع

نوبات دوار طويلة



فيُنصح بزيارة طبيب أعصاب أو أخصائي أنف وأذن وحنجرة.

فأحيانًا يكون الدوار الرقمي مجرد عرض مبكر لحالات مثل:

الصداع النصفي

اضطرابات الأذن الداخلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.