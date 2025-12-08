الإثنين 08 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الدوار الرقمي الأبرز، أضرار الإفراط في استخدام الهاتف وكيفية الوقاية منها

اضرار استخدام الهاتف
اضرار استخدام الهاتف
18 حجم الخط

مع تسارع وتيرة الحياة الرقمية، أصبح الهاتف الذكي النافذة الأساسية إلى العالم. لكن بينما تلاحق الأعين تدفق الصور والمقاطع المتحركة، يظل الجسم ثابتًا في مكانه، محكومًا بالجاذبية والحركة الطبيعية. 

هذا الانفصال بين ما نراه وما يشعر به دماغنا قد يسبب ما يعرف بـ الدوار الرقمي، وهو شكل حديث من اضطرابات التوازن المرتبطة بالإفراط في استخدام الهاتف.

يبدأ الأمر بخفة: دقائق من التمرير المتواصل، فيديوهات سريعة الإيقاع، ثم لحظة رفع العين عن الشاشة ليشعر المستخدم بأن الغرفة تدور للحظات. 

يصفه البعض بـ"موجة خفيفة"، وآخرون بـ"اهتزاز داخلي" أو إحساس بأن الجسم يسير خلف العينين ولا يلحق بها.

 ورغم شيوعه، لا يدرك كثيرون أن هذا الدوار ليس مجرد إجهاد، بل استجابة عصبية لنظام التوازن حين يتعرض لتحفيز بصري زائد.

لماذا قد يجعلك هاتفك تشعر بالدوار؟

يقول الدكتور أفيناش كولكارني، استشاري الأعصاب وفقا لما نشر على Onlymyhealth "الدوار ليس دائمًا شعورًا بالدوران أو فقدان التوازن، إنه تضارب بين ما تراه العين وما تُخبر به الأذن الداخلية، وكيف يفسر الدماغ الإشارتين معًا".

فالهواتف الذكية مصممة لتقديم حركة بصرية سريعة انتقالات مفاجئة، فيديوهات قصيرة، وإضاءة عالية تخلق إيحاءً بالحركة لدى الدماغ.

 بينما يبقى الجسم ساكنًا، مما يؤدي إلى اضطراب مؤقت في منظومة التوازن ينتج عنه دوخة، وعدم اتزان، وإجهاد بصري، وأحيانًا غثيان.

المحفز الحديث الذي يتجاهله الكثيرون

على مدى سنوات، كان الأطباء يربطون الدوار بالتهابات الأذن الداخلية، اضطرابات الصداع النصفي، أو تغيرات ضغط الدم. لكن الدراسات الحديثة تكشف اتجاهًا جديدًا:
وفق بحث نُشر على ResearchGate، ارتفع عدد الشباب الذين يشكون من دوار مؤقت بعد جلسات طويلة من التصفح أو الألعاب.
يصفه الباحثون بـ الدوار البصري أو دوار الإنترنت شبيه بدوار الحركة داخل السيارة، لكن مصدر الحركة هنا شاشة صغيرة تُحفّز العين لا البيئة المحيطة.

لماذا الشباب أكثر عرضة للدوار الرقمي؟

المفارقة أن الفئة الأكثر تفاعلًا مع التكنولوجيا هي الأكثر تأثرًا بها.

يقضي الشباب العاملون والطلاب، وفق التقديرات، ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميًا أمام الشاشات.

يتصفح الكثيرون الهاتف أثناء الاستلقاء، أو في الإضاءة الخافتة، أو أثناء القيام بمهام متعددة.


هذه العادات تجعل الدماغ يتأقلم مع التحفيز البصري المستمر، فتُصبح استجابته للحركة المفرطة أسرع وأكثر حساسية، ما يُسهّل ظهور أعراض الدوار الرقمي.

أعراض الدوار الرقمي التي يجب الانتباه لها

بحسب الدكتور كولكارني، أبرز العلامات تشمل:

إحساس مفاجئ بالدوران بعد رفع العين عن الهاتف

دوخة أو عدم اتزان عند الوقوف

شعور بثقل أو ضغط في الرأس

غثيان أو ارتباك خفيف

حساسية زائدة للضوء أو الصور السريعة


تكرار هذه الأعراض مؤشر على أن الجهاز الدهليزي يتعرض لضغط مستمر ويحتاج إلى راحة أو تدخل طبي.

 

كيفية الوقاية من الدوار الرقمي

قاعدة 20-20-20: كل 20 دقيقة، انظر إلى نقطة تبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية.

تجنب التصفح أثناء الاستلقاء: الوضعية المستقيمة أفضل للدورة الدموية والأذن الداخلية.

إضاءة جيدة أثناء الاستخدام.

تقليل المحتوى السريع والانتقالات الحادة.

النوم الكافي وشرب الماء: الحرمان من النوم والجفاف يزيدان الدوخة سوءًا.

 

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا تطور الدوار لدرجة يمنعك من المشي بثبات، أو ترافق مع:

غثيان مستمر

طنين بالأذن

فقدان سمع

نوبات دوار طويلة

مفاجأة طبية لدواء جديد يبطئ تطور مرض الزهايمر 8 سنوات

أعراض مرض السيبو وأسباب الإصابة به وطرق العلاج


فيُنصح بزيارة طبيب أعصاب أو أخصائي أنف وأذن وحنجرة.
فأحيانًا يكون الدوار الرقمي مجرد عرض مبكر لحالات مثل:

الصداع النصفي 

اضطرابات الأذن الداخلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهواتف الحرمان من النوم الهواتف الذكية الصداع النصفى الشباب أكثر عرضة للدوار الرقمي الدوار الرقمي أعراض الدوار الرقمي

مواد متعلقة

الصحة العالمية: الوضع الصحي في مصر مطمئن ولا توجد فيروسات تنفسية جديدة

الصحة العالمية: كل دول الإقليم تشهد ارتفاعا في نشاط فيروس الإنفلونزا (فيديو)

الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

وزير الصحة: ليس من مصلحة أي بلد إخفاء معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات (فيديو)

نائب وزير الصحة يكشف إجراءات الحماية من فيروس الإنفلونزا المنتشر (فيديو)

وزير الصحة: فيروس ماربورغ غير موجود في مصر (فيديو)

وزير الصحة: الإنفلونزا الموسمية هي الفيروس المنتشر حاليا بأعراض أكثر حدة (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا أبرزهم الطماطم والليمون والثوم

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

وزير العمل يعقد اجتماعًا مع ممثلي وزارة الصحة ونقابة التمريض

نجم برشلونة يفجر مفاجأة بشأن رحيله إلى الدوري السعودي

موعد مباراة مصر والأردن في كأس العرب والقنوات الناقلة

كثافات مرورية بالقاهرة والجيزة وسط انتشار أمني على الطرق

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

13.05 جنيه سعر الريال القطري في البنك المركزي صباح اليوم الإثنين

12075 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الإثنين

الذهب يستقر في بداية تعاملات اليوم الإثنين وهذا العيار يسجل 5610 جنيهات

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

15 دعاء يمكنك ترديدها في الصباح لزيادة الرزق وطلب الفرج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 8 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads