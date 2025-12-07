نائب وزير الصحة يكشف إجراءات الحماية من فيروس الإنفلونزا المنتشر

18 حجم الخط

أعلن الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات الرسمية للتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي التي تزداد خلال فصل الشتاء، مؤكدا أن اتباع السلوكيات الوقائية يقلل من انتقال العدوى ويحدّ من مضاعفاتها، خصوصًا لدى الفئات الأكثر هشاشة صحيًا.

أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأشار قنديل في مؤتمر صحفي اليوم بمقر العاصمة الجديدة، إلى أن الوزارة تشدد على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية للفئات المعرضة لمخاطر أعلى، مثل الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة وضعيفي المناعة

وأوضح أن التطعيم يساهم بدرجة كبيرة في الوقاية وتقليل حدة الأعراض عند الإصابة.

ضرورة الاهتمام بتهوية الأماكن المغلقة

كما لفت نائب وزير الصحة إلى ضرورة الاهتمام بتهوية الأماكن المغلقة، والحرص على غسل اليدين بانتظام واتباع قواعد النظافة الشخصية، باعتبارها من أبسط الوسائل وأكثرها فعالية في الحد من انتشار الفيروسات التنفسية.

وأكد أن على من تظهر عليهم أعراض تنفسية واضحة الالتزام بإجراءات الحماية، بما في ذلك تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، والالتزام بالراحة في المنزل، وطلب المشورة الطبية عند تفاقم الأعراض أو استمرارها.

كما أكد على أهمية النظام الغذائي المتوازن والإكثار من تناول السوائل لدعم المناعة وتعزيز القدرة على التعافي.

وأشار إلى أن وزارة الصحة مستمرة في نشر الوعي والإرشادات لضمان الحفاظ على الصحة العامة طوال الموسم الشتوي.

