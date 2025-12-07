الأحد 07 ديسمبر 2025
الصحة: تسجيل 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة خلال عام (فيديو)

الدكتور عمرو قنديل،
الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة
أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن منظومة الترصد الوبائي في مصر تعمل بكفاءة عالية لرصد أي مؤشرات لانتشار الأمراض. 

وكشف نائب وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة اليوم  أن الوزارة سجلت خلال عام نحو 5 ملايين حالة اشتباه بأمراض مختلفة، تشمل النزلات المعوية، والحصبة، والفيروسات التنفسية.

شبكة تضم 30 موقعًا للترصد تغطي محافظات الجمهورية

 

وأشار قنديل إلى أن الوزارة تعتمد على شبكة تضم 30 موقعًا للترصد تغطي محافظات الجمهورية، وتعنى بمتابعة الأمراض التنفسية، وحمى النزف، والالتهاب الكبدي، إضافة إلى حالات الإسهال، لضمان التدخل المبكر والسيطرة على أي بؤر مرضية محتملة.

وزير الصحة: ليس من مصلحة أي بلد إخفاء معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات

نائب وزير الصحة يكشف إجراءات الحماية من فيروس الإنفلونزا المنتشر

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بمؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة. 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه ليس من مصلحة أي بلد إخفاء أي معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات.

وشدد وزير الصحة  على أن الشفافية هي الأساس في التعامل مع أي مستجدات صحية، خاصة في ظل وجود أنظمة رصد عالمية قادرة على تتبع الأمراض لحظة بلحظة.

وأوضح وزير الصحة، أن  فرق الرصد التابعة للوزارة تابعت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 424 ألف إشارة صحية تم تداولها عبر مختلف المنصات، تبين أن 95% منها مجرد شائعات غير حقيقية.
 

