وزير الصحة: فيروس ماربورغ غير موجود في مصر

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس ماربورغ في مصر، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة.

ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء

وأوضح وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء أمر متوقع وطبيعي، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يشهد زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يفسر ملاحظة الكثيرين لانتشار نزلات البرد بين أفراد العائلة والمحيطين بهم.

الوضع الوبائي تحت السيطرة

وأكد عبد الغفار أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، وأن الوزارة تواصل متابعة المؤشرات الصحية بدقة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.