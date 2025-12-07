الأحد 07 ديسمبر 2025
وزير الصحة: أجهزة الرصد في مصر تتمتع بقدرات متقدمة في متابعة الأمراض والكشف المبكر عنها

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان: إن انتشار الشائعات يُسبب فوضى في المعلومات ويثير القلق بين المواطنين، بما ينعكس سلبًا على السلم العام.

 وأكد أن الوزارة تمتلك ركائز واضحة في التعامل مع الأمراض المُعدية، سواء على مستوى الأدوية أو خدمات الطب الوقائي، الذي يعمل على استباق الأمراض عبر منظومة ترصد دقيقة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك أكثر من 5 آلاف منشأة صحية تعمل ضمن شبكة الترصد الوبائي، وتخضع لرقابة منظمة الصحة العالمية. 

وأضاف أن إدارة منظومة صحية في دولة يتجاوز عدد سكانها 100 مليون مواطن، إضافة إلى 9 ملايين مقيم، تتطلب قدرًا عاليًا من الدقة والجاهزية.

وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي، ووجود دول محيطة تعاني من أمراض وأوبئة، يفرض على الدولة قدرًا أكبر من الحذر، مؤكدًا أن أجهزة الرصد المصرية تتمتع بقدرات متقدمة في متابعة الأمراض والكشف المبكر عنها.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، قد عقد، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة. 

