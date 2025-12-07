الأحد 07 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة: الإنفلونزا الموسمية هي الفيروس المنتشر حاليا بأعراض أكثر حدة

د.خالد عبد الغفار
د.خالد عبد الغفار
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تشهد حاليا نشاطا ملحوظًا للإنفلونزا الموسمية، وهو نمط متكرر ترصده الوزارة سنويًا، مؤكدًا وجود زيادة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

الأعراض الشائعة لفيروس الإنفلونزا 

 وأوضح وزير الصحة في مؤتمر عقده اليوم في العاصمة الجديدة أن الأعراض الشائعة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، والآلام الجسمانية، والرشح، وهي أعراض طبيعية للفيروسات المنتشرة في هذا الوقت من العام.

وزارة الصحة تتابع لحظة بلحظة حركة الأمراض الموسمية

وأضاف عبد الغفار أن بيانات الترصد الوبائي خلال الفترة من 2019 حتى 2025 تؤكد ثبات نمط انتشار الإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أن الانخفاض الذي حدث في بعض السنوات كان نتيجة تأثير جائحة كورونا وإجراءات الحماية المرتبطة بمتحور "أوميكرون"، قبل أن تعود معدلات الإصابة إلى المستويات الطبيعية المشابهة لعام 2019.

وأكد الوزير أن الوضع تحت المتابعة الدقيقة من المؤسسات الصحية المحلية والدولية، ولا توجد أي مؤشرات تستدعي القلق، مشددًا على أن الوزارة تتابع لحظة بلحظة حركة الأمراض الموسمية وتوفر الإجراءات اللازمة للوقاية والعلاج.

وزير الصحة: أجهزة الرصد في مصر تتمتع بقدرات متقدمة في متابعة الأمراض والكشف المبكر عنها

وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

كان قد عقد  الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة. 

