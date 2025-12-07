وزير الصحة: الإنفلونزا الموسمية هي الفيروس المنتشر حاليا بأعراض أكثر حدة

18 حجم الخط

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن مصر تشهد حاليا نشاطا ملحوظًا للإنفلونزا الموسمية، وهو نمط متكرر ترصده الوزارة سنويًا، مؤكدًا وجود زيادة في عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية.

الأعراض الشائعة لفيروس الإنفلونزا

وأوضح وزير الصحة في مؤتمر عقده اليوم في العاصمة الجديدة أن الأعراض الشائعة تشمل ارتفاع درجات الحرارة، والآلام الجسمانية، والرشح، وهي أعراض طبيعية للفيروسات المنتشرة في هذا الوقت من العام.

وزارة الصحة تتابع لحظة بلحظة حركة الأمراض الموسمية

وأضاف عبد الغفار أن بيانات الترصد الوبائي خلال الفترة من 2019 حتى 2025 تؤكد ثبات نمط انتشار الإنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى أن الانخفاض الذي حدث في بعض السنوات كان نتيجة تأثير جائحة كورونا وإجراءات الحماية المرتبطة بمتحور "أوميكرون"، قبل أن تعود معدلات الإصابة إلى المستويات الطبيعية المشابهة لعام 2019.

وأكد الوزير أن الوضع تحت المتابعة الدقيقة من المؤسسات الصحية المحلية والدولية، ولا توجد أي مؤشرات تستدعي القلق، مشددًا على أن الوزارة تتابع لحظة بلحظة حركة الأمراض الموسمية وتوفر الإجراءات اللازمة للوقاية والعلاج.

كان قد عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اليوم الأحد مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية، المتزامنة مع الطقس وموسم الشتاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.