أخبار مصر

نائب وزير الصحة: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس كورونا في مصر (فيديو)

د.عمرو قنديل
د.عمرو قنديل
أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد أي فيروسات جديدة أو غامضة في مصر، كما لم ترصد أي متحورات لفيروس كورونا خارج المتحورات المعروفة عالميًا. 

وشدد نائب وزير الصحة على أن الوضع الوبائي في البلاد مستقر ولا يدعو للقلق. 

وأوضح قنديل في كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم بمقر العاصمة الجديدة أن المعامل المركزية بوزارة الصحة تجري بشكل دوري فحوصات للإنفلونزا، تشمل تحليل التسلسل الجيني للفيروس لرصد أي تغيرات أو تطورات قد تطرأ عليه. 

وأكد أن النتائج الواردة حتى الآن لم تظهر أي تحورات مقلقة. 

لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوافر حاليا يحتوي على السلالات الأساسية للفيروس

وأشار نائب الوزير إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية المتوافر حاليًا يحتوي على السلالات الأساسية للفيروس، ويوفر حماية فعّالة ضد جميع أنواع الإنفلونزا المنتشرة. 

وزير الصحة: ليس من مصلحة أي بلد إخفاء معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات

نائب وزير الصحة يكشف إجراءات الحماية من فيروس الإنفلونزا المنتشر

وأضاف أن عقار التاميفلو المستخدم في علاج الإنفلونزا ما زال يعمل بكفاءة عالية تجاه كل سلالات الفيروس دون استثناء.

