وزير الصحة: ليس من مصلحة أي بلد إخفاء معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات

18 حجم الخط

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه ليس من مصلحة أي بلد إخفاء أي معلومات تتعلق بانتشار الفيروسات.

أنظمة رصد عالمية قادرة على تتبع الأمراض لحظة بلحظة

وشدد وزير الصحة على أن الشفافية هي الأساس في التعامل مع أي مستجدات صحية، خاصة في ظل وجود أنظمة رصد عالمية قادرة على تتبع الأمراض لحظة بلحظة.

وأوضح وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة الجديدة أن فرق الرصد التابعة للوزارة تابعت خلال الفترة الأخيرة ما يقرب من 424 ألف إشارة صحية تم تداولها عبر مختلف المنصات، تبين أن 95% منها مجرد شائعات غير حقيقية.

وأكد أن الوزارة تتعامل فورا مع أي معلومة غير دقيقة اعتمادًا على منظومة ترصد قوية وقطاع حجر صحي قادر على متابعة الأمراض التنفسية بكفاءة عالية.

الإصابات الفيروسية الموسمية ناتجة عن تقلبات الطقس

وأشار عبدالغفار إلى أن انتشار مثل هذه الشائعات ليس جديدًا، إذ يتكرر مع قدوم فصل الشتاء كل عام، بالتزامن مع الارتفاع الطبيعي في الإصابات الفيروسية الموسمية الناتجة عن تقلبات الطقس.

أكد وزير الصحة أن مصر تعتمد مبدأ الوضوح الكامل في الإعلان عن أي مستجدات وبائية، وأن إخفاء المعلومات ليس واردًا ولا يحقق أي مصلحة، خاصة مع وجود أنظمة مراقبة دولية تربط بين الدول وتكشف أي تغيرات صحية بشكل فوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.