وداعًا للغياب، تجربة جديدة لتسجيل دخول الطلاب بالباركود في المنوفية (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا داخل مدرسة الثانوية القديمة بنات، بمدينة شبين الكوم، بـمحافظة المنوفية تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد، وتطبيق منظومة تسجيل الحضور إلكترونيا من خلال الباركود.

تطبيق المنظومة فى 10 مدارس

وتتضمن المنظومة برنامجا لتسجيل حضور الطلاب به الكثير من الاختيارات منها إرسال رسالة واتس آب لأولياء أمور الطلاب الغائبين، كما يتضمن تسجيل درجات الطلاب.

وأكد جون وجدى المسئول عن البرنامج بالمدرسة، أن تسجيل حضور الطلاب لا يتطلب وقتا حيث تستغرق الطالبة ثانية أو ثانيتين للمرور بالباركود من أمام الجهاز، لافتا إلى أن الباركود يتضمن اسم الطالبة ورقم خاص بها، مشيرا إلى أنه جارى إضافة صورة كل طالبة على الباركود الخاص بها.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية على أنه تم البدء في تطبيق منظومة إلكترونية جديدة لضبط الغياب بالباركود في 10 مدارس على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل التعليم المنوفية فى تصريحات لـ فيتو أن المنظومة تقوم بتسجيل حضور وغياب الطلاب إلكترونيًا، مع إرسال رسالة فورية إلى ولي الأمر لحظة تسجيل حضور الطالب بالمدرسة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة يتم تطبيقها لأول مرة على مستوى الجمهورية من خلال مدارس المنوفية.

تعميم تسجيل حضور الطلاب بالباركود فى المنوفية



وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة في حال نجاحها بشكل كامل سيتم تعميمها على باقي مدارس المحافظة، مؤكدًا أن الهدف منها تعزيز الانضباط ومتابعة حضور الطلاب بدقة.

