الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم المنوفية تستحدث اختبارات إملاء لتلاميذ الابتدائي

تعليم المنوفية
تعليم المنوفية

شكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية لجنة للمرور على مدارس المرحلة، وإجراء اختبارات خاصة بالإملاء للطلاب من الصف الثانى وحتى السادس الابتدائي في جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

استمرار الاختبارات حتى بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أعمال اللجنة مستمرة حتى قبيل امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الاختبارات هو قياس قدرة الطلاب على الإملاء، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإملاء من أهم المهارات الأساسية التي يجب أن يكتسبها التلميذ في المرحلة الابتدائية، إلى جانب القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على تنمية هذه المهارات لدى التلاميذ بجميع مدارس المحافظة.

إعلان نتائج الاختبارات

وأضاف الدكتور محمد صلاح أن نتائج ونسب نجاح الطلاب في هذه الاختبارات سيتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، بعد اختيار عينات عشوائية من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

