تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، حقيقة ما تردد بشأن غلق مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي الابتدائية بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض الجدري المائي بين التلاميذ.

وكيل تعليم المنوفية: قرار غلق المدرسة يرجع لتقرير الصحة

وأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن غلق المدرسة، موضحًا أن قرار الغلق من اختصاص مديرية الصحة، والتي أكدت بدورها أن الوضع لا يستدعي ذلك في الوقت الحالي، وأن الحالات المصابة حالتها مطمئنة ومستقرة.

وأضاف وكيل التعليم أن فرقًا من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة تقوم بزيارة المدرسة بشكل يومي لتطهير الفصول ومتابعة الحالة الصحية للتلاميذ والكشف على الطلاب الموجودين بالمدرسة، مؤكدًا أن الإصابات جاءت في فصول متفرقة وليست في فصل واحد.

وأشار إلى أنه تم منح التلاميذ المصابين إجازة حتى تمام شفائهم، منعًا لانتشار العدوى بين باقي الطلاب، مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي داخل المدرسة.

الصحة تفحص 500 تلميذ وتؤكد: لا إصابات جديدة والوضع مطمئن

وفي السياق نفسه، أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن هناك متابعة دقيقة لجميع حالات الجدري المائي داخل المدرسة، لافتًا إلى أن لجنة من إدارة الطب الوقائي انتقلت صباح أمس إلى مقر المدرسة، وتم الكشف الطبي على نحو 500 تلميذ، ولم تُرصد أي إصابات جديدة.

وأوضح المصدر أن الفرق الوقائية تتابع يوميًا الحالات الـ24 المصابة داخل منازلهم حتى تمام الشفاء، مشيرًا إلى أن الوضع العام مطمئن ولا يدعو للقلق أو التهويل، مع الاستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية والتطهير الدوري داخل المدرسة.



يُذكر أن الإصابات بمرض الجدري المائي بمدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي كانت قد بدأت بـ 12 حالة فقط قبل أيام، قبل أن ترتفع إلى 24 حالة، وهو ما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور، لتؤكد مديريتا الصحة والتعليم أن الوضع تحت السيطرة وأن الإجراءات الوقائية تُنفّذ بانتظام.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.