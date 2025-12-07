لقيمتها الغذائية العالية، قدمى الجوافة لطفلك في هذه السن

18 حجم الخط

يجب أن تهتم الأم بتغذية الطفل الرضيع من حيث تقديم الرضاعة الطبيعية له منذ اليوم الأول فى عمره وحتى إتمامه عامين من عمره.

ولكن بعد مرور 6 أشهر من عمره يجب إدخال الطعام له تدريجيا حيث إدخال الطعام مهروس أولا مثل الخضروات والفاكهة الطازجة.

ويقول الدكتور هانى عصام، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن العديد من الأمهات تقدم للأطفال الفاكهة الغالية على الرغم من وجود فاكهة رخيصة ومنتشرة فى الأسواق وقيمتها الغذائية أعلى من الفاكهة الغالية، مثل الجوافة التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي المهم لجهاز المناعة خاصة فى وقتنا الحالى.

فوائد الجوافة

فوائد الجوافة للطفل الرضيع

وأضاف عصام، أن الجوافة غنية جدا بفيتامين سي ما يقوي مناعة الطفل ويحميه من نزلات البرد وكوب عصير الجوافة يمنح الجسم ضعف احتياجه اليومى من فيتامين سي، كما أنها تحتوى مضادات أكسدة تساعد على نمو الجهاز العصبي والمخ وتحافظ على صحة العين وتقلل خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، كما أن الجوافة تسهل الهضم وتمنع الإمساك وغنية بالكالسيوم والفسفور.

وتابع، يمكن أن تقدم للطفل مهروسة وبدون بذر بدءا من عمر 6 أشهر، وبعد إتمامه عام من عمره، يتم تقديمها له كاملة حيث يتم تناول قطع طريقة منها أو عصير، وبعد عامين يمكن تناولها بشكل طبيعي، فالجوافة سر من أسرار صحة الأطفال، لذا يجب الاهتمام بتقديمها لهم.

