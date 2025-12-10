قيادي ناصري عن اعتقالات الاحتلال في الضفة: الكيان لا يعترف بتعهدات ولا يحترم معاهدات

18 حجم الخط

أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء في محافظات الضفة الغربية، والتي طالت ما لا يقل عن 15 فلسطينيًا في الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم، تمثل "جريمة حرب وخرقًا فاضحًا لـ اتفاق وقف إطلاق النار".

الاعتقالات دليل على غدر الكيان الصهيوني

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، أشار جلال إلى أن هذه الممارسات تثبت حقيقة أن "الكيان الصهيوني لا يعترف بتعهدات ولا يحترم معاهدات"، واصفًا إياه بأنه "كيان قائم على الغدر والخيانة"، واستدل على ذلك بالاغتيالات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد عناصر المقاومة الفلسطينية.

وأضاف نائب رئيس الحزب أن هذه الاعتقالات تثبت بشكل قاطع أن إسرائيل "لا تحترم قرار وقف النار مطلقًا"، وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار يفترض بالضرورة وقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك:وقف الاعتقالات التعسفية ووقف المداهمات العسكرية والاقتحامات الليلية.

محاولات إسرائيلية لإفشال اتفاق شرم الشيخ

واتهم جلال إسرائيل باللجوء إلى "الحجج والادعاءات غير الصحيحة لتبرير جرائمها واعتداءاتها" بهدف إفشال اتفاق شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، وذكر أن محاولات الإفشال تتمثل في: العودة لسياسة الاغتيالات، وتنفيذ الاعتقالات المستمرة، وتنفيذ الضربات والغارات لدفع سكان القطاع للهجرة خارج غزة.

دعوة للوسطاء لوضع حد للاختراقات

وطالب المستشار محسن جلال بضرورة أن يتم وضع حد لهذه الاختراقات الإسرائيلية من قِبَل الدول الوسطاء في الاتفاق، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا.

وشدد بشكل خاص على دور الولايات المتحدة الأمريكية، لكونها القادرة على ممارسة الضغوط على نتنياهو وحكومته المتطرفة، التي تسعى -بحسب جلال- إلى إطالة أمد الحرب "هربًا من المحاسبة".

تفاصيل حملة الاعتقالات

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 15 فلسطينيًا في محافظات الخليل وجنين وقلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

وفي الخليل، أفاد الناشط الإعلامي محمد عوض بأن المعتقلين هم: محمد يوسف قوقاس اخليل ونجله أمير، رضوان شفيق قوقاس اخليل ونجله مالك، وليد محمد رضوان قوقاس ونجله محمد، حكم أيمن فايق قوقاس.

وقد تم اقتياد المعتقلين إلى معسكر تابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مستعمرة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل.

