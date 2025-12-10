الأربعاء 10 ديسمبر 2025
ستيفن جيرارد: ليفربول في حاجة إلى عودة محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو
طالب ستيفن جيرارد أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، بضرورة عودة محمد صلاح إلى الريدز، وحل أزمته مع أرني سلوت مدرب الفريق، وكذلك تدخل فيرجيل فان دايك قائد الفريق في إنهاء المشكلة.

وقال جيرارد في تصريح لشبكة تي إن تي سبورت: ليفربول بحاجة لعودة محمد صلاح ليسجل الأهداف، ويقدم أداءً جيدًا، لأنه أفضل لاعب وأفضل هداف في الفريق، وهو الوحيد القادر على مساعدتهم في الخروج من هذه الأزمة.

وتابع جيرارد: إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فالمشكلة ستكون أكبر بكثير مما نراه ونعرفه.

فوز ليفربول على إنتر ميلان 

نجح فريق ليفربول الإنجليزي في العودة إلى سكة الانتصارات بالفوز على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي 0/1 في ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سوبوسلاي هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 88 من ركلة جزاء. 

النقاط التي يحتاجها ليفربول للصعود ضمن الثمانية الأوائل 

وبذلك رفع ليفربول الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة من أصل 18، ليصبح في وضع قوي للوجود ضمن المراكز الثمانية الأولى في جدول مرحلة الدوري.

وتتبقى أمام الريدز مباراتان في مرحلة الدوري، أمام أولمبيك مارسيليا وقره باغ، في الجولتين السابعة والثامنة، في شهر يناير المقبل.

ومن ثم، يمتلك ليفربول حق تقرير مصيره بنفسه، حيث يحتاج إلى 4 نقاط فقط للوصول إلى الحد الأدنى من النقاط المطلوب للتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرج، ماك أليستر، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي، ألكسندر إيزاك.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح بعد استبعاده من قبل المدرب أرني سلوت على خلفية تصريحاته بسبب جلوسه احتياطيا.

وبتلك النتيجة يحتل ليفربول المركز الـ 8 في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقاط، بينما يأتي إنتر ميلان في المركز الخامس في جدول الترتيب بـ 12 نقطة.

