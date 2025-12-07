ضبط فتاة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط فتاة لقيامها بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة

أظهرت التحريات أن المتهمة كانت تقوم بعرض نشاطها الإجرامي للراغبين في المتعة مقابل مقابل مادي، واستهدفت الأجهزة الأمنية المتهمة بعد تقنين الإجراءات.

مجريات الضبط

تمكن رجال الشرطة من ضبط الفتاة بدائرة قسم شرطة العطارين، وبحوزتها هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. وبمواجهتها اعترفت بالواقعة.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

