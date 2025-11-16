اتحاد الغرف التجارية: رصيد السلع الاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر والسكر يتجاوز عامًا

18 حجم الخط

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن وفرة السلع الاستراتيجية في السوق المصري هي العامل الأساسي الذي يدعم المنافسة واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر لا تعاني من أي نقص في السلع، وأن حركة الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب.

احتياطي غذائي يكفي لفترات طويلة

وأوضح “عز” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “القاهرة والناس”: أن الرصيد الاستراتيجي للسلع الغذائية يتجاوز ستة أشهر، بينما رصيد السكر يزيد على عام كامل، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار وقف استيراد السكر.

وأضاف أن هناك احتياطيات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، مع استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لضمان توفير السلع الرمضانية.

خطوات لخفض الأسعار وتقليل الوسطاء

وأشار عز إلى أن القطاع الخاص يلعب دورًا داعمًا في مبادرات خفض أسعار السلع والخدمات، لافتًا إلى أن نسب التخفيض تختلف بين سلعة وأخرى تبعًا لهوامش الربح.

كما كشف عن اتجاه الدولة لتقليل حلقات تداول السلع بهدف تخفيض التكلفة النهائية للمستهلك.

تطوير سلاسل الإمداد

واختتم بأن وزارة التموين تعمل حاليًا على تطوير سلاسل الإمداد بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، بهدف رفع كفاءة توزيع السلع وتحسين حركة الأسواق.

