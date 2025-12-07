أبرزها الحزن والعزلة، إشارات مبكرة لاكتئاب الأطفال

18 حجم الخط

كشفت وزارة الصحة عن العلامات المبكرة لاكتئاب الأطفال، واكتئاب الأطفال اضطراب قد يصيب الصغار تمامًا كما يصيب البالغين، مؤكدة ضرورة الانتباه للأعراض التي قد تستمر لمدة أسبوعين أو أكثر.

أوضحت وزارة الصحة أنه يوجد عدد من المؤشرات التي تستدعي انتباه الأهل، من بينها:

شعور الطفل بالحزن وفقدان الرغبة في الأنشطة التي كانت تسعده سابقًا.

عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة وانخفاض المستوى الدراسي والتركيز.

اضطرابات النوم سواء الأرق أو النوم الزائد.

الشكوى المتكررة من الصداع أو آلام البطن دون سبب عضوي واضح.

اضطرابات الشهية، سواء فقدانها أو الإفراط في تناول الطعام، مما قد يؤثر في وزن الطفل.

البكاء المستمر والعصبية الزائدة.

الانعزال عن الآخرين وفقدان الثقة بالنفس والشعور بالذنب.



وأكدت وزارة الصحة أن التعرف المبكر على هذه العلامات يساعد في التدخل السريع ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، داعية الأهالي إلى عدم تجاهل أي تغيرات مفاجئة في سلوك أطفالهم.

كما أتاحـت رقم الخط الساخن 15335 – 105 لتلقي الاستفسارات وتقديم الدعم.

أكدت وزارة الصحة أن الاكتئاب مرض يمكن علاجه حال اكتشافه مبكرًا وتقديم الرعاية المناسبة.

أعراض الاكتئاب عند الأطفال

وتشمل أبرز الأعراض التي قد تشير إلى إصابة الطفل بالاكتئاب خاصة إذا استمرت لمدة أسبوعين أو أكثر منها:

1. الحزن المستمر أو البكاء المتكرر دون سبب واضح.



2. فقدان الاهتمام بالأنشطة والألعاب التي كان يستمتع بها سابقًا.



3. الانسحاب الاجتماعي والعزلة عن الأهل والأصدقاء.



4. انخفاض الأداء الدراسي أو فقدان التركيز في المدرسة.



5. تغيّرات واضحة في الشهية: إمّا فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام.



6. اضطرابات النوم: أرق وصعوبة في النوم أو نوم زائد عن المعتاد.



7. الشكاوى الجسدية المتكررة مثل الصداع أو آلام البطن دون سبب طبي.



8. العصبية الزائدة أو نوبات غضب غير مبررة.



9. الشعور بالذنب أو عدم القيمة، وقلّة الثقة بالنفس.



10. الإرهاق المستمر أو انخفاض الطاقة.



11. التفكير السلبي أو التعبير عن أفكار سوداوية.

متى يجب القلق؟

أشارت وزارة الصحة أنه يجب القلق عند ملاحظة استمرار هذه الأعراض لمدة تتجاوز أسبوعين أو تزايدها بشكل يؤثر في حياة الطفل اليومية، يفضل استشارة طبيب نفسي للأطفال أو مختص سلوكي.

لماذا يحدث الاكتئاب لدى الأطفال؟

قد يحدث بسبب عوامل وراثية، أو ضغوط نفسية، أو مشكلات في المدرسة أو الأسرة، أو تغيرات كبيرة في حياة الطفل.

