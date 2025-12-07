الأحد 07 ديسمبر 2025
أخبار مصر

القومي للطفولة والأمومة: دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع أولوية وطنية

د. سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة
في إطار جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بزيارة إحدى جمعيات تأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، التي تُعد أول جمعية في مصر والوطن العربي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص الصم والمكفوفين. 

كما تعد من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الكشف المبكر للأطفال ضعاف السمع وفاقديه.

تأهيل الأطفال وتمكينهم من التواصل والدمج في المجتمع

وخلال الزيارة، تفقدت "السنباطي" مختلف أقسام الجمعية والخدمات التي تقدمها للأطفال، وأشادت بالدور الهام الذي تقوم به الجمعية في تأهيل الأطفال وتمكينهم من التواصل والدمج في المجتمع. 

كما زارت معرض منتجات الجمعية وشاركت 50 طفلًا وطفلة من الجمعية الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، مؤكدة أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا لقضية الدمج المجتمعي والتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، ويعمل بالتعاون مع كافة الشركاء لتوفير بيئة دامجة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتحترم اختلافات وقدرات كل طفل.

وحرصت رئيسة المجلس على إهداء الهدايا للأطفال، مؤكدة أهمية الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية، ومشيرة إلى استمرار التعاون المشترك من أجل حماية وتنمية حقوق جميع الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

اليوم، لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول

وزير الصحة يشهد اليوم قرعة اختيار فريق بعثة الحج الطبية لعام 2026

كما نظم المجلس قافلة طبية للأسنان للكشف على الأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى ندوة قدمها أطباء الأسنان لأسر الأطفال للتوعية بكيفية وقاية أطفالهم من أمراض الأسنان.

اطفال ذوى الاعاقة الدكتورة سحر السنباطي الصم وضعاف السمع السنباطي القومي للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والأمومة مصر والوطن العربى لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

تفسير رؤية اللص في المنام وعلاقتها بوجود هموم ومشاكل

هل يجوز إجراء عملية جراحية للمريض فاقد الوعي بتفويض من أهله؟ الإفتاء تجيب

أدعية صباحية من الكتاب والسنة لبدء يوم جديد، رددها

