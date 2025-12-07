القومي للطفولة والأمومة: دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع أولوية وطنية

18 حجم الخط

في إطار جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، قامت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بزيارة إحدى جمعيات تأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع، التي تُعد أول جمعية في مصر والوطن العربي تقدم خدمات تعليمية وتأهيلية للأشخاص الصم والمكفوفين.

كما تعد من الجهات الرائدة في تقديم خدمات الكشف المبكر للأطفال ضعاف السمع وفاقديه.

تأهيل الأطفال وتمكينهم من التواصل والدمج في المجتمع

وخلال الزيارة، تفقدت "السنباطي" مختلف أقسام الجمعية والخدمات التي تقدمها للأطفال، وأشادت بالدور الهام الذي تقوم به الجمعية في تأهيل الأطفال وتمكينهم من التواصل والدمج في المجتمع.

كما زارت معرض منتجات الجمعية وشاركت 50 طفلًا وطفلة من الجمعية الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة، مؤكدة أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا لقضية الدمج المجتمعي والتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، ويعمل بالتعاون مع كافة الشركاء لتوفير بيئة دامجة وآمنة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص وتحترم اختلافات وقدرات كل طفل.

وحرصت رئيسة المجلس على إهداء الهدايا للأطفال، مؤكدة أهمية الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية، ومشيرة إلى استمرار التعاون المشترك من أجل حماية وتنمية حقوق جميع الأطفال، خاصة الأطفال ذوي الإعاقة.

كما نظم المجلس قافلة طبية للأسنان للكشف على الأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بالإضافة إلى ندوة قدمها أطباء الأسنان لأسر الأطفال للتوعية بكيفية وقاية أطفالهم من أمراض الأسنان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.