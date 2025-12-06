السبت 06 ديسمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بنسختها الـ32

وزير الصحة يشارك
وزير الصحة يشارك في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في دورتها الـ32، والمقرر عقدها في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل اسم القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، كأحد أبرز أعلام دولة التلاوة المصرية.

حضر الفعالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، والسيد محمود الشريف، نقبب الأشراف، وعددٍ من المسئولين كبار رجال الدولة.

وجه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية المسابقة التى تقام تحت شعار «نور وكتاب مبين»، مؤكدًا أن المسابقة حظت بإقبال كبير من المتسابقين، تجاوز أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى المشاركين من مصر.

انطلاق برنامج «دولة التلاوة» الذي حقق نجاحًا مضاعفًا

ونوه الدكتور أسامة الأزهري، إلى أن انعقاد المسابقة هذا العام جاء في الوقت الذي شهدت فيه مصر انطلاق برنامج «دولة التلاوة» الذي حقق نجاحًا مضاعفًا، وحظى بإشادة واسعة داخل مصر وخارجها، منوهًا إلى أن البرنامج يمثل نافذة من النور، ويأتي متزامنًا مع المسابقة ليكون راعيًا لها، فيما تظل المسابقة منبرًا عالميًا يقدم للعالم نموذجًا راقيًا من التدين المستنير وصناعة الحضارة.

نائب وزير الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان لـ 10.6% بحلول 2050

ومن جانبه، أشاد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بكافة الجهود المبذولة للارتقاء بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن برنامج «دولة التلاوة» هو تعزيز للقوة الناعمة المصرية، واكتشاف المواهب الشابة ورعايتها وإحياء روح المدرسة المصرية في الأداء القرآني، كما أشاد بالدعم الكبير الذي تقدّمه مؤسسات الدولة، وبجهود وزارة الأوقاف، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في دعم هذا المشروع.

