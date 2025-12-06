الطفولة والأمومة ينفذ ماراثون لمناهضة العنف ضد الأطفال

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن انطلاق ماراثون “واعي وغالي” والذى تم إطلاقه اليوم السبت بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ووزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 250 طفلًا بمركز شباب الجزيرة، ياتى ضمن مبادرة "زرع حصد"، والتي تم الإعلان عنها خلال الاحتفال باليوم العالمي للطفل تحت رعاية انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

جاء في إطار فعاليات حملة “16 يومًا لمناهضة العنف ضد الأطفال.”

وخلال مشاركتها بالماراثون اكدت ان هذا الماراثون ليس مجرد فعالية رياضية، بل هو رسالة واضحة بأن للأطفال الحق في الأمان واللعب والتعبير عن أنفسهم، إضافة إلى حقهم في بيئة تشجعهم على النمو والحركة والإبداع.

طفل أكثر قدرة على النمو الصحي واكتساب الثقة بالنفس

وأشارت"السنباطي"، الى أن اختيار الرياضة ليكون جزءًا من فعاليات الحملة جاء ليحمل رسالة أمان لكل طفل، فالطفل الذي يشعر بالأمان ويجد مساحة آمنة للحركة ويتم تشجيعه على المشاركة، هو طفل أكثر قدرة على النمو الصحي واكتساب الثقة بالنفس والابتعاد عن العنف.

وأضافت الدكتورة سحر السنباطي، أن حملة "واعي وغالي" هذا العام تحمل رسالة مهمة لكل طفل ولكل أسرة، وهي أن العنف ليس وسيلة للتربية، بل إن الحب والدعم والحوار هم الأسس الحقيقية لبناء شخصية الطفل، مؤكدة على اهمية وعي المجتمع بحقوق الأطفال.

ووجهت "السنباطي"، رسالة للأطفال المشاركين في الماراثون قائلة: "أنتم النموذج الحقيقي للطفل القادر على التعبير عن نفسه بالمشاركة الإيجابية وإعلاء صوته برسالة واضحة: «أنا طفل وأنا أستحق الأمان والاحترام والحماية»."

كما تقدمت بالشكر والتقدير للشركاء الأساسيين الداعمين لحقوق الأطفال في فعالية اليوم، وكل فرق العمل التي ساهمت في تنظيم الأنشطة الفنية وورش الرسم وألعاب الأطفال.

ونوهت الى تنظيم قافلة طبية تقدم خدمات طب الأسنان للأطفال، مؤكدة أن الشراكة بين هذه الجهات تعكس أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة تُبنى على التعاون والتكامل، مشيدة بالخدمات الطبية التي تم تقديمها بالقافلة الطبية بالإضافة الى التوعية بصحة الفم والأسنان للأطفال.

تعزيز منظومة الحماية سواء من خلال خط نجدة الطفل

واختتمت الدكتورة سحر السنباطي بالتأكيد على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعمل باستمرار على تعزيز منظومة الحماية، سواء من خلال خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال حملات التوعية والبرامج المجتمعية التي تضع الطفل في قلب الاهتمام، مؤكدة أن الحماية تبدأ من الوعي، والوعي يبدأ من الطفل نفسه ومن الأسرة والمجتمع، ومن كل من يقرر أن يقف ضد العنف بكل أشكاله.

وعلى هامش الماراثون، تم عقد ندوة توعوية بمشاركة رئيسة المجلس، والدكتورة هيام نظيف، نائب رئيسة المجلس، حول ضرورة تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على أنفسهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، ودور الأسرة في توعية أبنائها، إلى جانب التعريف بأهداف ومحاور حملة "واعي وغالي" التي ينفذها المجلس

وشارك فى افتتاح الماراثون الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، وسارة عزيز عضو مجلس ادارة المجلس القومي للطفولة والامومة، والدكتور وائل عبد الرازق أمين عام المجلس، والدكتورة وفاء موسى رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ودينيس أونور ممثل منظمة يونيسف مصر، إلى جانب ممثلي وزارات الثقافة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، والأوقاف ومشيخة الأزهر، ودار الإفتاء المصرية، والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة والمعهد القومي للتغذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.